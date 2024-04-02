Берреттини выиграл первый матч в году на уровне ATP

135-я ракетка мира Маттео Берреттини, в первом круге в Марракеше обыгравший №56 Александра Шевченко 6:2, 6:1, одержал первую победу в основе ATP за шесть месяцев.

Итальянец не играл с сентября по март из-за проблем с ногой.

«Здорово вернуться, я сейчас так счастлив. Я говорил это уже много раз, но семь месяцев без игры – это большой срок. Я много пропустил, и именно поэтому у меня сейчас столько энергии. Я просто наслаждаюсь игрой.

Сегодня я играл очень хорошо. Когда я возвращался, не ожидал, что смогу провести столько матчей подряд. Но все хорошо, ведь это то, что мне нужно. Возможно, частично благодаря этому я и выиграл этот матч. Я чувствую себя хорошо, очень рад быть здесь, в Марокко», – сказал финалист «Уимблдона»-2021.

Теперь Берреттини сыграет с Хауме Муньяром.