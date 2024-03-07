Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде в паре, но не в миксте (ТАСС)

Теги ITF Париж-2024 Теннис

ТАСС сообщает, что российские теннисисты не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в смешанном разряде.

«Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах», – приводит агентство слова пресс-службы ITF.

Ранее ITF сообщила о допуске игроков из России в нейтральном статусе.

Российских теннисистов все-таки пустят на Олимпиаду. Но нужно обойти правила

12 комментариев
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Ахахахахах, ИТФ похоже придется еще один релиз выпускать с уточнением по всем трем разрядам

Я лично уверен, что «парные разряды» это и микст тоже
+20
0
+20
Это потому что в миксте было две медали в Токио?
+17
-2
+15
это, чтоб не размножались, что ли?
+9
-1
+8
Микст на ОИ - это что-то типа выставки, когда даже отчаянно желающий медаль Джокович не может себя заставить выйти и сыграть)
+9
-4
+5
Гетеромикст противоречит духу игр и новому олимпийскому движению в целом
+5
-3
+2
Ответ Stas Salesov
Микст на ОИ - это что-то типа выставки, когда даже отчаянно желающий медаль Джокович не может себя заставить выйти и сыграть)
Джокович отчаянно желает только золотую медаль, тут не в миксте дело
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очкуны)))))))))))))))
+2
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Где логика, Азамат?
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На колени нужно будет вставать перед матчем или после? Или только в случае победы?
А если выйдут на представителей Украины - обязаны сняться или просто должны проиграть?
Какие там ещё условия будут?
Не использовать в форме белый, синий или красный цвета - цвета флага?
Черный или оранжевый - георгиевская лента.
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Ответ Ваня Аналитик
это, чтоб не размножались, что ли?
😂
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