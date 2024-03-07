Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде в паре, но не в миксте (ТАСС)

ТАСС сообщает, что российские теннисисты не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в смешанном разряде.

«Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах», – приводит агентство слова пресс-службы ITF.

Ранее ITF сообщила о допуске игроков из России в нейтральном статусе.

Российских теннисистов все-таки пустят на Олимпиаду. Но нужно обойти правила