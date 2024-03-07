Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде в паре, но не в миксте (ТАСС)
ТАСС сообщает, что российские теннисисты не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в смешанном разряде.
«Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах», – приводит агентство слова пресс-службы ITF.
Ранее ITF сообщила о допуске игроков из России в нейтральном статусе.
Российских теннисистов все-таки пустят на Олимпиаду. Но нужно обойти правила
Я лично уверен, что «парные разряды» это и микст тоже
А если выйдут на представителей Украины - обязаны сняться или просто должны проиграть?
Какие там ещё условия будут?
Не использовать в форме белый, синий или красный цвета - цвета флага?
Черный или оранжевый - георгиевская лента.