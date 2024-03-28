Коллинс о том, что завершит карьеру ради материнства: «Если бы я была парнем, мне бы не пришлось столько оправдываться»

Даниэль Коллинс высказалась о планах завершить карьеру.

В январе она объявила, что проводит последний сезон в туре и хочет родить ребенка.

Ее спросили, может ли она изменить решение, если продолжит успешно выступать в этом году.

«Так любопытно, когда я объявила об уходе, все меня так поздравляли и за меня радовались. Но в тоже время мне приходится оправдывать свое решение. Если бы я была парнем, мне бы, наверное, не пришлось столько оправдываться.

Любопытно, как в самых разных ситуациях мне приходится оправдывать причины ухода. Я живу с хроническим воспалительным заболеванием, которое влияет на способность забеременеть, и это глубоко личная ситуация. Время от времени я это уже объясняла.

Да, это хороший вопрос, но я считаю, что в конечном счете это мой личный выбор. Он касается куда большего, чем просто тенниса и карьеры.

Мне нравится моя карьера. Я получаю огромное удовольствие. Я люблю выходить на корт и соревноваться. Но в конечно счете речь о важном жизненном решении, и я думаю, что меня можно понять».

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой