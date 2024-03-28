Коллинс о том, что завершит карьеру ради материнства: «Если бы я была парнем, мне бы не пришлось столько оправдываться»

Теги WTA Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс высказалась о планах завершить карьеру.

В январе она объявила, что проводит последний сезон в туре и хочет родить ребенка.

Ее спросили, может ли она изменить решение, если продолжит успешно выступать в этом году.

«Так любопытно, когда я объявила об уходе, все меня так поздравляли и за меня радовались. Но в тоже время мне приходится оправдывать свое решение. Если бы я была парнем, мне бы, наверное, не пришлось столько оправдываться.

Любопытно, как в самых разных ситуациях мне приходится оправдывать причины ухода. Я живу с хроническим воспалительным заболеванием, которое влияет на способность забеременеть, и это глубоко личная ситуация. Время от времени я это уже объясняла.

Да, это хороший вопрос, но я считаю, что в конечном счете это мой личный выбор. Он касается куда большего, чем просто тенниса и карьеры.

Мне нравится моя карьера. Я получаю огромное удовольствие. Я люблю выходить на корт и соревноваться. Но в конечно счете речь о важном жизненном решении, и я думаю, что меня можно понять».

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниэль красивая, а главное, сильная женщина.. уважаю ее выбор.. жизнь не кончается после теннисной карьеры..
+17
-1
+16
Не стоило объявлять об уходе заранее. К примеру, Дементьева ушла на раз-два — и никаких неудобных вопросов и оправданий не было.)
+9
-2
+7
Зачем объяснять?
+6
0
+6
Как не набросить то?
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий