«Они же крошечные». Маррей недоволен тем, что турниры «Большого шлема» вручают чемпионам мини-версии кубков
Энди Маррей считает, что ТБШ должны вручать чемпионам более качественные трофеи.
Британец высказался о размере копии кубка Сюзан Ленглен, который организаторы «Ролан Гаррос» передали Коко Гауфф. Американка пришла с ней на ток-шоу Джимми Фэллона.
«Теннисные мэйджоры точно могут делать копии трофеев лучше!? Они же крошечные😂», – написал Маррей в сторис инстаграма.
Отметим, что победители «Больших шлемов» всегда получают мини-версии выигранных трофеев. Оригинальные кубки остаются у организаторов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Маррея
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