«Они же крошечные». Маррей недоволен тем, что турниры «Большого шлема» вручают чемпионам мини-версии кубков

Энди Маррей считает, что ТБШ должны вручать чемпионам более качественные трофеи.

Британец высказался о размере копии кубка Сюзан Ленглен, который организаторы «Ролан Гаррос» передали Коко Гауфф . Американка пришла с ней на ток-шоу Джимми Фэллона.

«Теннисные мэйджоры точно могут делать копии трофеев лучше!? Они же крошечные😂», – написал Маррей в сторис инстаграма.

Отметим, что победители «Больших шлемов» всегда получают мини-версии выигранных трофеев. Оригинальные кубки остаются у организаторов.