Тэйлор Фриц: «Все напоминают, что я играл в Штутгарте в 2016-м. Это было 10 лет назад, так что я начинаю чувствовать себя старым»

Тэйлор Фриц оценил победу над Кентеном Алисом на старте турнира в Штутгарте.

Он обыграл француза 6:3, 7:6(6) и вышел в четвертьфинал.

«С самого начала все пошло как надо: я здорово сыграл в первом же гейме на его подаче и сделал брейк. Дальше, по сути, ничего особо не менялось. Он подавал мощно, я тоже держал свою подачу. Для меня было важно отыграть два брейк-пойнта во втором сете – это сыграло большую роль.

Все постоянно напоминают, что я играл здесь в 2016-м. Это было 10 лет назад (девять – Спортс’’), так что я начинаю чувствовать себя старым (смеется) . Конечно, прошло много времени, я сильно прибавил. Но тот матч с Роджером [Федерером] до сих пор помню в деталях, хотя это было давно. Рад вернуться в Штутгарт», – сказал Фриц после матча.