Коллинс проводит последний сезон в туре, она хочет стать мамой

Теги Australian Open WTA Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс проводит последний сезон в туре.

Об этом финалистка Australian Open-2022 и бывшая седьмая ракетка мира объявила на послематчевой пресс-конференции.

30-летняя американка – чемпионка двух турниров WTA в одиночке и одного в паре.

Сегодня она упустила двойной брейк в решающем сете против Швентек – 4:6, 6:3, 4:6.

– Все поражения одинаковы или некоторые помнятся дольше остальных?

– Сейчас я в конце карьеры, и, если честно, они уже не так сильно ранят. Я дошла до того этапа, когда они, безусловно, важны, и карьера много для меня значит, но, в конце концов, ты либо выигрываешь, либо проигрываешь, вот и все.

– В конце карьеры? Кажется...

– Да, это будет мой последний сезон в туре. Не знаю, когда именно закончу, но это будет мой последний сезон, и я очень этого жду.

– Правда?

– Да.

– Могу я спросить, почему? Только потому, что... Я знаю, что в жизни нужно многое сделать, но вы по-прежнему показываете прекрасный теннис.

– Да, мне кажется, у меня была неплохая карьера. Конечно, в ней были и взлеты, и падения, а если учитывать путешествия, происходящее за пределами корта, календарь и так далее, у нас очень тяжелый вид спорта.

Я хочу добиться многого в жизни вне тенниса и хотела бы, чтобы у меня было на это время. Для меня важно стать мамой, так что...

– Спорту будет вас не хватать.

– Спасибо.

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10 комментариев
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Дани отдала конечно матч. Были все шансы закрывать Игу, может, вот этого внутреннего огня уже и не хватает, чтобы достать из себя все и даже больше. А так, карьера вполне достойная. Не элитная конечно, но будет что вспомнить)
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Как трогательно сказано, пожеланию удачи будущей маме)
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Какая-то невероятная карьера у нее. Училась в университете, играла в студенческом теннисе, параллельно играя в ITF, что-то выигрывая мелкое, где-то проигрывая хз кому вообще. В 21 год была 915-й ракеткой мира, выпустилась из университета, продолжила играть. Уже через год входила в топ-200, и это в 22 года на минуточку. И потом еще один невероятный скачок вверх. Теперь может на равных биться с топами. И на пике решает закончить... Очень жаль. Ну зато понятно, что у таких девушек, у которых есть за спиной хорошее полученное образование, спорт к этим годам уже не на первом месте.
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Удачи во всем, красавица. Отличная карьера - точно есть о чем вспомнить.
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+4
Ответ Дмитрий Воронцов
Какая-то невероятная карьера у нее. Училась в университете, играла в студенческом теннисе, параллельно играя в ITF, что-то выигрывая мелкое, где-то проигрывая хз кому вообще. В 21 год была 915-й ракеткой мира, выпустилась из университета, продолжила играть. Уже через год входила в топ-200, и это в 22 года на минуточку. И потом еще один невероятный скачок вверх. Теперь может на равных биться с топами. И на пике решает закончить... Очень жаль. Ну зато понятно, что у таких девушек, у которых есть за спиной хорошее полученное образование, спорт к этим годам уже не на первом месте.
А таких меньшинство в туре. Я считаю, дак наоборот - это очень круто. Поиграла в теннис, от души, по кайфовала. Но 30 лет…есть время еще себя где-то реализовать, почему бы тогда этот шанс не использовать?) Молодец, Дани! Семья, самореализация - очень взвешенная девушка. Это реальный пример в туре)
Я уверен, она и не вернется, и не нужно ей это. А то истории: Возняцки, Хингис, Клийстерс - но такое себе…очевидно, это скорее от того, что занять себя нечем, нежели какое-то реальное осязаемое возвращение с целью на успех.
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Жаль что Даниэль заканчивает с теннисом. Всегда было интересно смотреть за ее игрой . Удачи и всего наилучшего ей. Вся жизнь еще впереди. Может быть еще вернется.👍.
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Даниэль классная, всегда нравилась, очень жаль что заканчивает еще 30 лет не так стара
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Ответ Дмитрий Воронцов
Какая-то невероятная карьера у нее. Училась в университете, играла в студенческом теннисе, параллельно играя в ITF, что-то выигрывая мелкое, где-то проигрывая хз кому вообще. В 21 год была 915-й ракеткой мира, выпустилась из университета, продолжила играть. Уже через год входила в топ-200, и это в 22 года на минуточку. И потом еще один невероятный скачок вверх. Теперь может на равных биться с топами. И на пике решает закончить... Очень жаль. Ну зато понятно, что у таких девушек, у которых есть за спиной хорошее полученное образование, спорт к этим годам уже не на первом месте.
Коллинс легенда NCAA, дважды выиграла личное первенство ассоциации, а это очень сложно слелать. Играла в очень сильной конференции. Там сразу было понятно, что в профи не затеряется, но я например не ожидал, что у Даниэль будут полуфинал и финал мэйджора, так что она большая молодец
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