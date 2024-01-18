Коллинс проводит последний сезон в туре, она хочет стать мамой

Даниэль Коллинс проводит последний сезон в туре.

Об этом финалистка Australian Open-2022 и бывшая седьмая ракетка мира объявила на послематчевой пресс-конференции.

30-летняя американка – чемпионка двух турниров WTA в одиночке и одного в паре.

Сегодня она упустила двойной брейк в решающем сете против Швентек – 4:6, 6:3, 4:6.

– Все поражения одинаковы или некоторые помнятся дольше остальных?

– Сейчас я в конце карьеры, и, если честно, они уже не так сильно ранят. Я дошла до того этапа, когда они, безусловно, важны, и карьера много для меня значит, но, в конце концов, ты либо выигрываешь, либо проигрываешь, вот и все.

– В конце карьеры? Кажется...

– Да, это будет мой последний сезон в туре. Не знаю, когда именно закончу, но это будет мой последний сезон, и я очень этого жду.

– Правда?

– Да.

– Могу я спросить, почему? Только потому, что... Я знаю, что в жизни нужно многое сделать, но вы по-прежнему показываете прекрасный теннис.

– Да, мне кажется, у меня была неплохая карьера. Конечно, в ней были и взлеты, и падения, а если учитывать путешествия, происходящее за пределами корта, календарь и так далее, у нас очень тяжелый вид спорта.

Я хочу добиться многого в жизни вне тенниса и хотела бы, чтобы у меня было на это время. Для меня важно стать мамой, так что...

– Спорту будет вас не хватать.

– Спасибо.

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