Анна Калинская: «Цель на этот год – попадание в топ-20»

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская рассказала о целях на сезон-2024.

На Australian Open россиянка впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». На следующей неделе она поднимется на 38-ю строчку рейтинга.

«[Испытываю] только позитивные эмоции, очень рада. У меня стоит цель на этот год – попадание в топ-20 для начала. И, отыграв эту серию турниров, я стала ближе к ней. Буду продолжать работать, и, надеюсь, в скором времени рейтинг будет еще улучшаться, а самое главное – игра», – сказала Калинская корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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5 комментариев
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Хорошая цель. И Анна красотка
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Желаю удачи, очень мне понравилась,будет здоровье можно и шлем завалить,игра вполне позволяет!!!
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