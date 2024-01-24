Кириос о том, что медиа пишут о его скором уходе из тенниса: «Я не заканчиваю карьеру 😂😂😭😭. Пожалуйста, не надо распространять этот мусор»

Теги ATP Ник Кириос соцсети Теннис

Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос не собирается завершать карьеру.

На этой неделе австралиец написал колонку в The Age, где заявил, что «его время в спорте, возможно, подошло к концу».

СМИ начали распространять эту информацию, и Кириосу не понравилось, что она была воспринята как объявление о скором завершении карьеры.

«Внимание… Я не заканчиваю карьеру 😂😂😭😭. Пожалуйста, не надо распространять этот мусор. Я вернусь и уже скоро буду снова освещать корт своим присутствием», – написал Кириос в сторис инстаграма.

Затем он записал видео, где еще раз подтвердил, что не собирается уходить из тенниса.

«Сегодня я проснулся и понял, что начали распространяться статьи, в которых говорится, что я завершил карьеру и больше не буду играть.

Хочу разъяснить – это абсолютная ерунда.

Да, последний год был тяжелым из-за травм – колено, запястье, но я как всегда полон целеустремленности, продолжаю восстанавливаться, занимаюсь в зале.

То, что я комментирую матчи на Australian Open и работаю тут, произошло частично из-за того, что я хотел почувствовать этот огонь и снова быть частью тенниса.

Так что я хотел всем рассказать, поделиться со своими болельщиками тем, что я возвращаюсь, следите за новостями. У меня ещё много сил в запасе, не переживайте».

Кириос не играет год. Зато ссорится с легендами и пришел на OnlyFans

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4 комментария
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И добавил ,не заканчиваю, а давно закончил
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Ну во первых я тебя приветствую. А во вторых правильно говорить не заканчиваю, а приостанавливаю.
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Молодец, вокзал, выставка - народ любит шоу фриков..
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Величайший ладно сказал что будет освещать корт своим присутствием, а не освящать, скромняга Ник☝️😀‼️
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