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Фриц после победы на травяном турнире в Штутгарте: «Что такое грунт?»

Тэйлор Фриц прокомментировал титул турнира в Штутгарте.

Фриц репостнул в твиттере пост Tennis TV о том, что он выиграл девятый турнир в карьере, и написал: «Что такое грунт?»

Четыре титула ATP американец выиграл на траве, пять – на харде. На уровне «Челленджеров» у него также не было ни одного грунтового титула.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Taylor_Fritz97
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