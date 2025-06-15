Фриц после победы на травяном турнире в Штутгарте: «Что такое грунт?»
Тэйлор Фриц прокомментировал титул турнира в Штутгарте.
Фриц репостнул в твиттере пост Tennis TV о том, что он выиграл девятый турнир в карьере, и написал: «Что такое грунт?»
Четыре титула ATP американец выиграл на траве, пять – на харде. На уровне «Челленджеров» у него также не было ни одного грунтового титула.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Taylor_Fritz97
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