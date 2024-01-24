Ник Кириос: «Игроки в туре хотели бы делать то, что я делаю сейчас – но у них нет такой популярности в мире»

Ник Кириос рассказал, что готов к уходу из тенниса.

За последний год он из-за травм провел один матч.

«Часть меня понимает, что мое время в спорте, возможно, подошло к концу. И я спокойно к этому отношусь.

Я могу путешествовать по миру и зарабатывать хорошие деньги, комментируя спорт, могу делать свое ток-шоу, брать интервью у таких ребят, как Гордон Рэмзи и Майк Тайсон.

Даже игроки в туре хотели бы делать то, что я делаю сейчас – но у них нет такой популярности в мире. Иначе они бы делали так же. Но их мир вращается вокруг тенниса – а я никогда таким не был».

Кириос не играет год. Зато ссорится с легендами и пришел на OnlyFans