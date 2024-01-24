Ник Кириос: «Игроки в туре хотели бы делать то, что я делаю сейчас – но у них нет такой популярности в мире»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос рассказал, что готов к уходу из тенниса.

За последний год он из-за травм провел один матч.

«Часть меня понимает, что мое время в спорте, возможно, подошло к концу. И я спокойно к этому отношусь.

Я могу путешествовать по миру и зарабатывать хорошие деньги, комментируя спорт, могу делать свое ток-шоу, брать интервью у таких ребят, как Гордон Рэмзи и Майк Тайсон.

Даже игроки в туре хотели бы делать то, что я делаю сейчас – но у них нет такой популярности в мире. Иначе они бы делали так же. Но их мир вращается вокруг тенниса – а я никогда таким не был».

Кириос не играет год. Зато ссорится с легендами и пришел на OnlyFans

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
распустил хвост)) 😁😁😁😁
+4
0
+4
Популярность как приходит, так и уходит, а теннис и шлемы всегда с тобой.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий