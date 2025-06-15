23-летний Диалло выиграл первый титул в карьере

55-я ракетка мира Габриэль Диалло впервые выиграл титул ATP.

В финале в Хертогенбоше 23-летний канадец обыграл Зизу Бергса со счетом 7:5, 7:6(8).

23-летний канадец ранее один раз играл в финале – в Алматы в прошлом году, где уступил Карену Хачанову (2:6, 7:5, 3:6).Также до начала этого турнира у Диалло не было ни одной победы на траве на уровне основного тура – его баланс был 0:2.

На следующей неделе канадец дебютирует в топ-50.