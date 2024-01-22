Джокович не смог сбить ногой бутылку с головы спарринг-партнера
Новак Джокович попробовал повторить челлендж Арины Соболенко, которая вчера поставила предмет на голову тренера по физподготовке Джейсона Стейси – и сбила его ногой.
Он пытался сбить ногой бутылку с головы своего спарринг-партнера Карлоса Гомеса-Эрреры – не получилось.
Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open
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Арина видимо пожостче к людям относится, поэтому может такое исполнить. Ну, у неё и учитель хороший. Уже 30 лет по головам ходит, в этом году юбилей
Значит, врут. Точно врут.
пхх))))
))))