Джокович не смог сбить ногой бутылку с головы спарринг-партнера

Новак Джокович попробовал повторить челлендж Арины Соболенко, которая вчера поставила предмет на голову тренера по физподготовке Джейсона Стейси – и сбила его ногой.

Он пытался сбить ногой бутылку с головы своего спарринг-партнера Карлоса Гомеса-Эрреры – не получилось.

Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open

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