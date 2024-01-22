Джокович не смог сбить ногой бутылку с головы спарринг-партнера

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Карлос Гомес-Эррера Арина Соболенко Теннис

Новак Джокович попробовал повторить челлендж Арины Соболенко, которая вчера поставила предмет на голову тренера по физподготовке Джейсона Стейси – и сбила его ногой.

Он пытался сбить ногой бутылку с головы своего спарринг-партнера Карлоса Гомеса-Эрреры – не получилось.

Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open

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17 комментариев
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Новак решил поддержать Арину и немного подыграть ей... ;) Настоящий Джентельмен!
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Зато в шпагате на траве ему равных нет. Даже взлететь может
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Ждём пост Мустермана
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это с трудом можно назвать попыткой, так прикидка)
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Видно что он даже не пытался сбить, так продемонстрировал растяжку👍‼️
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Ну по второму заходу видно, что растяжка позволяет, но играет психологический аспект.
Арина видимо пожостче к людям относится, поэтому может такое исполнить. Ну, у неё и учитель хороший. Уже 30 лет по головам ходит, в этом году юбилей
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Ответ Йенс Мустерманн
Просто травму живота-ноги ещё не получил, чтобы чудо-растяжки делать. Пока только запястье сломано, для подач 200 км/ч и пушечных FH.
200 слабо, юниор 233 подал😃😃😃
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А говорят, акробат.
Значит, врут. Точно врут.
пхх))))
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ржунимагу :-)))
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Ответ Nikolay Stavrogin
Ну по второму заходу видно, что растяжка позволяет, но играет психологический аспект. Арина видимо пожостче к людям относится, поэтому может такое исполнить. Ну, у неё и учитель хороший. Уже 30 лет по головам ходит, в этом году юбилей
А у джоковича кто учитель, по вашей логике?) Милошевич?) лукашенко- ко... у...., конечно. но какое к нему отношение имеет Арина?)
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Ответ Nikolay Stavrogin
Ну по второму заходу видно, что растяжка позволяет, но играет психологический аспект. Арина видимо пожостче к людям относится, поэтому может такое исполнить. Ну, у неё и учитель хороший. Уже 30 лет по головам ходит, в этом году юбилей
Ариша ещё и без сумки была, ваащет.
))))
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Ответ Eugenie Nation
Никакого отношения не имеет https://by.tribuna.com/amp/blogs/editors/3077014/ Обнимается с ним ее сестра-близнец
рука-лицо
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