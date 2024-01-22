Фриц об обещании девушки съесть банку пасты «Веджимайт» в случае победы над Циципасом: «Прослежу, чтобы она съела»

Теги Australian Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал обещание своей девушки перед матчем со Стефаносом Циципасом.

Морган Риддл написала, что если Фриц выиграет, она в прямом эфире съест целую банку «Веджимайта» – популярной в Австралии пасты на основе пивного сусла.

После матча с Циципасом, который Фриц выиграл в четырех сетах, американцу вынесли банку пасты во время интервью на корте.

«Моя девушка думала, что я слишком уверен в себе перед матчем.

Это большая банка, но я ей передам. Сам участвовать не буду, но прослежу, чтобы она съела», – сказал Фриц.

Риддл в этот момент показывала, что имела в виде маленькую баночку, а не 560-граммовую, которую вынесли на корт.

Девушка Фрица хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток, где одно видео собрало 4 млн просмотров и много критики

«Веджимайт» – главный австралийский продукт в мире. Вне Австралии его ненавидят

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3 комментария
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Какое оскорбительное фото)))
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Такую девочку кормить одно удовольствие
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Ответ 8w6sxy5f6x
Какое оскорбительное фото)))
А, то есть на камере Фриц на самом деле рисовал опровержение)
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