Фриц об обещании девушки съесть банку пасты «Веджимайт» в случае победы над Циципасом: «Прослежу, чтобы она съела»
Тэйлор Фриц прокомментировал обещание своей девушки перед матчем со Стефаносом Циципасом.
Морган Риддл написала, что если Фриц выиграет, она в прямом эфире съест целую банку «Веджимайта» – популярной в Австралии пасты на основе пивного сусла.
После матча с Циципасом, который Фриц выиграл в четырех сетах, американцу вынесли банку пасты во время интервью на корте.
«Моя девушка думала, что я слишком уверен в себе перед матчем.
Это большая банка, но я ей передам. Сам участвовать не буду, но прослежу, чтобы она съела», – сказал Фриц.
Риддл в этот момент показывала, что имела в виде маленькую баночку, а не 560-граммовую, которую вынесли на корт.
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