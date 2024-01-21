Тимофеева о многочисленных поздравлениях с победами на AO: «В основном отвечала только близким. Это отнимает много энергии, надо привыкать»

Мария Тимофеева рассказала, что ответы на поздравления отнимают много энергии.

Тимофеева, пройдя квалификацию, добралась до четвертого круга и уступила Марте Костюк.

– Аня Блинкова, комментируя вчерашнее поражение, рассказала, что ее немного съели все поздравления, которые сыпались. Как ты справлялась с многочисленными сообщениями на этой неделе?

– Я слышала это интервью, понимаю Аню. На этой неделе много сенсаций, и, конечно, для нас, кто совершал эти сенсации, это все немного в новинку. Хочется быть очень добрым и открытым ко всем поздравлениям, как-то их оценить, ответить всем. Но чисто физически, конечно, это очень тяжело. Мало того, что мы заканчиваем поздно, например, после матча с Беатрис [Хаддад Майей] мы приехали домой в районе часа ночи, и еще час я поотвечала на сообщения, после чего, думаю, ладно, все, меня вырубает.

В основном я отвечала только близким людям, старалась сократить этот круг. Это отнимает много энергии, к этому в будущем надо привыкать и работать над этим, – приводит слова Тимофеевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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