Тимофеева о многочисленных поздравлениях с победами на AO: «В основном отвечала только близким. Это отнимает много энергии, надо привыкать»

Теги Australian Open WTA Мария Тимофеева Теннис

Мария Тимофеева рассказала, что ответы на поздравления отнимают много энергии.

Тимофеева, пройдя квалификацию, добралась до четвертого круга и уступила Марте Костюк.

– Аня Блинкова, комментируя вчерашнее поражение, рассказала, что ее немного съели все поздравления, которые сыпались. Как ты справлялась с многочисленными сообщениями на этой неделе?

– Я слышала это интервью, понимаю Аню. На этой неделе много сенсаций, и, конечно, для нас, кто совершал эти сенсации, это все немного в новинку. Хочется быть очень добрым и открытым ко всем поздравлениям, как-то их оценить, ответить всем. Но чисто физически, конечно, это очень тяжело. Мало того, что мы заканчиваем поздно, например, после матча с Беатрис [Хаддад Майей] мы приехали домой в районе часа ночи, и еще час я поотвечала на сообщения, после чего, думаю, ладно, все, меня вырубает.

В основном я отвечала только близким людям, старалась сократить этот круг. Это отнимает много энергии, к этому в будущем надо привыкать и работать над этим, – приводит слова Тимофеевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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5 комментариев
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По любому с Алькарасом переписывалась до часу ночи)
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Меня Маша заблокировала) видимо пожелание тренироваться а не снимать блог на АО24 её оскорбила, настоящий блогер)
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кто такая тимофеева и почему столько шума из,-за ноунейма?????????)))))
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Ответ Ivan Stasuk
Меня Маша заблокировала) видимо пожелание тренироваться а не снимать блог на АО24 её оскорбила, настоящий блогер)
Ну если пожелание было на уровне "Слышь, лучше бы тренировалась, каково ты тут сидишь болтаешь", то конечно забанит) А вообще после квалы и такого количества кругов на тренировках восстанавливаться надо, а не работать, там и так усталость дикая)
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