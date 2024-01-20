Швентек о раннем вылете с Australian Open: «В прошлом году была гораздо сильнее выбита из колеи. В этот раз у меня не было высоких ожиданий»

Ига Швентек поделилась эмоциями после раннего вылета с Australian Open.

В третьем круге она проиграла 19-летней Линде Носковой – 3:6, 6:3, 6:4. В 2023-м полька выбыла с турнира в четвертом круге.

– Понятно, что сейчас вы очень разочарованы. Это чувство отличается от прошлогоднего?

– В прошлом году я была гораздо сильнее выбита из колеи. Мне казалось, что из-за такого старта весь сезон может оказаться тяжелым. Я ожидала гораздо большего. В этом году я была больше сосредоточена не на результатах, не на рейтинге, а на своей игре.

В этом году я просто хочу вернуться к работе. Я знаю, что по ходу сезона у меня будет много возможностей показать свою игру.

В прошлом году меня захлестнуло то, что я начала год первой в мире. Это вывело меня из равновесия. Тогда все было иначе.

– Если говорить о ваших чувствах в целом, то это досада или разочарование? Как бы вы это сформулировали, чтобы мы поняли, что вы чувствуете?

– Зачем вам это понимать? Иногда даже я не понимаю, так что не знаю, поймете ли вы.

Как я уже сказала, у меня не было высоких ожиданий. Я просто старалась работать как можно лучше. Сегодня я видела, что играю не лучшим образом, и в предыдущих матчах многое не получалось. Вообще-то сегодня я заметила, что играю немного лучше.

Я постаралась сделать все, что хотела. Мне нужно все проанализировать и понять свои ошибки. Иногда я еще в процессе игры понимала, что действую неправильно, но было слишком поздно что-то менять, потому что я уже проиграла очко.

Не знаю, я проиграла, но впереди другие турниры. Помню, как вернулась к работе в прошлом году. Я смогла перестроиться и сосредоточиться на следующих турнирах. Так что в этом году планирую сделать то же самое.

Обалдеть, Швентек проиграла на Australian Open! Серию из 18 побед прервала 19-летняя Носкова – которая никого не боится

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