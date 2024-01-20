Кецманович отыграл два матчбола у Пола и второй раз вышел во вторую неделю Australian Open

Миомир Кецманович обыграл Томми Пола в третьем круге Australian Open – 6:4, 3:6, 2:6, 7:6(7), 6:0. Матч продолжался 3 часа 57 минут.

На тай-брейке четвертого сета серб отыграл два матчбола. Он провел девятый пятисетовик в карьере и выиграл четвертый.

Кецманович второй раз вышел во вторую неделю «Большого шлема» и второй раз сделал это в Мельбурне.

Дальше он поборется с Карлосом Алькарасом.

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