Рублев второй раз подряд вышел во вторую неделю Australian Open и сыграет с де Минауром
Андрей Рублев в третьем круге Australian Open обыграл Себастьяна Корду – 6:2, 7:6(6), 6:4.
Россиянин 13-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и второй раз подряд сделал это в Мельбурне. В прошлом году он дошел до четвертьфинала.
Дальше Рублев сыграет с Алексом де Минауром. В личных встречах он уступает 2:3.
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Главное теперь не устроить мясорубку с де минором(оба в прекрасной форме), после которой будет ждать хозяин обоих Синнер.
Карен, нужно чудо от тебя)
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