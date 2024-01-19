Рублев второй раз подряд вышел во вторую неделю Australian Open и сыграет с де Минауром

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Себастьян Корда Теннис

Андрей Рублев в третьем круге Australian Open обыграл Себастьяна Корду – 6:2, 7:6(6), 6:4.

Россиянин 13-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и второй раз подряд сделал это в Мельбурне. В прошлом году он дошел до четвертьфинала.

Дальше Рублев сыграет с Алексом де Минауром. В личных встречах он уступает 2:3.

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21 комментарий
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Ответ Nikolay Stavrogin
Красава Рубль Главное теперь не устроить мясорубку с де минором(оба в прекрасной форме), после которой будет ждать хозяин обоих Синнер. Карен, нужно чудо от тебя)
Карен так Кириоса выкинул , которого в финале ЮСО ждали 🤣
+24
0
+24
Красава Рубль
Главное теперь не устроить мясорубку с де минором(оба в прекрасной форме), после которой будет ждать хозяин обоих Синнер.
Карен, нужно чудо от тебя)
+18
-4
+14
В течение одного турнира показал Медведеву как обыгрывать Забота Вильда и Корду на ТБШ.
+14
-2
+12
Андрей молодец, ответственно отнесся и уверенно победил. Успеха ему в 1/8 с австралийцем (пока у них счет личных 2:3 в пользу хозяина корта)!
+12
-1
+11
Рублёв начинает выглядеть главным неудачником жеребьёвки на этом АО. В первых 3 кругах явно пикующими смотрелись только 3 человека из топ-10 - сам Рублёв, Синнер и Минор. И обоих ему нужно пройти, чтобы просто получить шанс сыграть в пф с Джоковичем. Будет обидно, если повторится история Сафина в 2004.
+11
-1
+10
Ответ Николай Бойко
Андрей молодец сегодня. На тайбреке стал психовать, но сумел вернуть контроль над собой. Надеюсь, он взял вверх над своими демонами
Ну, до этого далеко, до взятия верха над
+10
0
+10
Андрей молодец сегодня. На тайбреке стал психовать, но сумел вернуть контроль над собой. Надеюсь, он взял вверх над своими демонами
+8
-3
+5
Ответ zzzeeerrrooo
Карен так Кириоса выкинул , которого в финале ЮСО ждали 🤣
нужно повторить)
+5
0
+5
Ответ Андрей Судалин
В течение одного турнира показал Медведеву как обыгрывать Забота Вильда и Корду на ТБШ.
Есть такое. Только с заботой вильдом чуть не опозорился.
+4
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+4
Надеюсь будет играть не первым запуском, чтобы со спокойной душой можно было посмотреть в воскресенье на отличный теннис. Верим в Андрюху, пора уже проходить минимум в полуфинал
+2
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Ответ Alex Lamm
Рублёв начинает выглядеть главным неудачником жеребьёвки на этом АО. В первых 3 кругах явно пикующими смотрелись только 3 человека из топ-10 - сам Рублёв, Синнер и Минор. И обоих ему нужно пройти, чтобы просто получить шанс сыграть в пф с Джоковичем. Будет обидно, если повторится история Сафина в 2004.
Да классика. У Рубля из всех его проигранных четвертьфиналов, да и вообще тбш, реальных шансов всего два и было - против чилича и против тиафо. А в остальных случаях в сетке треш.
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Три матча Андреем сыграно. И каждый лучше предыдущего. Пусть продолжится эта тенденция! Победы ему с Де Минауром
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Андрей хорош на АО. Удачи в матче с Алексом !
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Не хочется говорить, но Рубль идет за десятым вылетом в четвертьфинале
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Ответ Листок яблони
Ну, до этого далеко, до взятия верха над
Скорее всего, да. Но посмотрим
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Ответ "Зенит-Газпром"
Только Джока сам чуть от Пупыркина не улетел. Это куда больший позор был бы.
Ласло Дьере вёл 2-0 на ЮСО итог мы знаем
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Ответ Alex Lamm
Рублёв начинает выглядеть главным неудачником жеребьёвки на этом АО. В первых 3 кругах явно пикующими смотрелись только 3 человека из топ-10 - сам Рублёв, Синнер и Минор. И обоих ему нужно пройти, чтобы просто получить шанс сыграть в пф с Джоковичем. Будет обидно, если повторится история Сафина в 2004.
Бум надеяться, что двое последних не выйдут из пике ✈
😜
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одно слово -- Красаучег
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