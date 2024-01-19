Australian Open. Расписание 7-го дня. Алькарас сыграет вторым запуском, Медведев и Швентек – не раньше 11:00 мск
Australian Open опубликовал расписание седьмого игрового дня, 20 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Циньвэнь Чжэн (12) – Яфань Ван;
Шан Цзюньчэн (WC) – Карлос Алькарас (2).
Вечер
Ига Швентек (1) – Линда Носкова;
Александр Зверев (6) – Алекс Микельсен.
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Томми Пол (14) – Миомир Кецманович;
Алена Остапенко (11) – Виктория Азаренко (18).
Вечер
Феликс Оже-Альяссим (27) – Даниил Медведев (3);
Элина Свитолина (19) – Виктория Голубич.
Первым запуском на Kia Arena Анна Калинская поборется со Слоун Стивенс.
Следом на этот же корт выйду Анна Блинкова и Жасмин Паолини (26).
Полностью расписание здесь.
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