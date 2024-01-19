Australian Open. Расписание 7-го дня. Алькарас сыграет вторым запуском, Медведев и Швентек – не раньше 11:00 мск

Australian Open опубликовал расписание седьмого игрового дня, 20 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

(12) – ;

(WC) – (2).

Вечер

(1) – ;

(6) – Алекс Микельсен.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

(14) – ;

(11) – (18).

Вечер

(27) – (3);

(19) – .

Первым запуском на Kia Arena Анна Калинская поборется со .

Следом на этот же корт выйду и Жасмин Паолини (26).

Полностью расписание здесь.

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