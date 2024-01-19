Australian Open. Расписание 7-го дня. Алькарас сыграет вторым запуском, Медведев и Швентек – не раньше 11:00 мск

Теги Australian Open ATP WTA Виктория Азаренко Слоун Стивенс Элина Свитолина Виктория Голубич Александр Зверев Анна Калинская Яфань Ван Алена Остапенко Феликс Оже-Альяссим Томми Пол Анна Блинкова Даниил Медведев Миомир Кецманович Ига Швентек Карлос Алькарас Жасмин Паолини Циньвэнь Чжэн Линда Носкова Алекс Микельсен Шан Цзюньчэн Теннис

Australian Open опубликовал расписание седьмого игрового дня, 20 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Циньвэнь Чжэн (12) – Яфань Ван;

Шан Цзюньчэн (WC) – Карлос Алькарас (2).

Вечер

Ига Швентек (1) – Линда Носкова;

Александр Зверев (6) – Алекс Микельсен.

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Томми Пол (14) – Миомир Кецманович;

Алена Остапенко (11) – Виктория Азаренко (18).

Вечер

Феликс Оже-Альяссим (27) – Даниил Медведев (3);

Элина Свитолина (19) – Виктория Голубич.

Первым запуском на Kia Arena Анна Калинская поборется со Слоун Стивенс.

Следом на этот же корт выйду Анна Блинкова и Жасмин Паолини (26).

Полностью расписание здесь.

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3 комментария
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Я уж испугался, что Медведев сегодня играет.
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хиленький день завтра будет- вчера и сегодня покруче матчи были и будут
+3
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Ответ Ан Кот
хиленький день завтра будет- вчера и сегодня покруче матчи были и будут
Никогда заранее не знаешь, и, как правило, самые интересные матчи равных соперников, а не федэкспресс)
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