Синнер 11-й раз на последних 15 «Шлемах» вышел во вторую неделю
Четвертая ракетка мира Янник Синнер в третьем круге Australian Open разгромил Себастьяна Баеса – 6:0, 6:1, 6:3.
Синнер впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» на «Ролан Гаррос»-2020. С тех пор он проводит 15-й ТБШ и вышел в 1/8 финала уже 11-й раз.
Дальше итальянец сыграет с Кареном Хачановым, у которого ведет 2:1 в личных встречах. В Мельбурне он пока не проиграл ни сета.
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