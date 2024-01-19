Синнер 11-й раз на последних 15 «Шлемах» вышел во вторую неделю

Четвертая ракетка мира в третьем круге Australian Open разгромил – 6:0, 6:1, 6:3.

Синнер впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» на « »-2020. С тех пор он проводит 15-й ТБШ и вышел в 1/8 финала уже 11-й раз.

Дальше итальянец сыграет с , у которого ведет 2:1 в личных встречах. В Мельбурне он пока не проиграл ни сета.

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