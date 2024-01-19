Синнер 11-й раз на последних 15 «Шлемах» вышел во вторую неделю

Теги Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Четвертая ракетка мира Янник Синнер в третьем круге Australian Open разгромил Себастьяна Баеса – 6:0, 6:1, 6:3.

Синнер впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» на «Ролан Гаррос»-2020. С тех пор он проводит 15-й ТБШ и вышел в 1/8 финала уже 11-й раз.

Дальше итальянец сыграет с Кареном Хачановым, у которого ведет 2:1 в личных встречах. В Мельбурне он пока не проиграл ни сета.

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1 комментарий
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Синнер играет в отличный теннис, реальный топ современного мужского тенниса без откровенно слабых мест, наверное только подтянуть менталку немного
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