Australian Open: Сторм Хантер — Барбора Крейчикова прямая трансляция матча 19.01.2024

Выход в третий круг турнира Australian Open 2024 со стороны хозяйки корта Сторм Хантер большой сюрприз, и теперь она постарается преподнести и вовсе сенсацию — обыграть 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии. Матч состоится 19 января, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Хантер — Крейчикова: прогноз на матч Australian Open 2024

Встреча пройдет на Rod Laver Arena, будет центральной в этот день и начнется позже всех остальных поединков. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Дело в том, что Сторм Хантер ранее лишь один раз в своей карьере выходила во второй круг турнира Большого шлема, случилось это в прошлом году на Roland Garros. Большим успехом для нее стал выход во второй круг на родном Открытом чемпионате Австралии, чего уж говорить о второй победе. Конечно, нужно сказать и о везении, все же в первом круге Сторм противостояла итальянка Сара Эррани, которая также находится во второй сотне мирового рейтинга. Правда, Сара в самом начале, а Сторм в конце. Затем во втором раунде Лаура Зигемунд из Германии, она в восьмом десятке рейтинга. Так что пока удивительного мало. Вот если случится победа над Крейчиковой, то это будет событие.

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Только Барбора вряд ли захочет доставить такой праздник переполненным трибунам центрального корта турнира. Теннисистка она куда более опытная и имеет за плечами победу на Roland Garros в 2021 году. Тут надо сказать о другом, что как раз Крейчиковой повезло с турнирной сеткой. Вначале был матч с малоизвестной японкой Маи Хонтамой, хотя та смогла оказать достойное сопротивление. Играть пришлось три сета. Во втором круге в матче с Тамарой Корпач из Германии все получилось горазло проще, — легкая победа в двух партиях. Теперь Хантер, дальше по сетке могла быть Онс Жабер, но ее выбила россиянка Мирра Андреева. Как ни крути, пока у чешской теннисистки хороший путь, как минимум, к четвертьфиналу. Но дальше уже Соболенко.

Впрочем, для начала все же нужно выиграть у Хантер на центральном корте, где ее будут поддерживать соотечественики. Ранее соперницы ни разу не пересекались в одиночных турнирах, хотя в парном теннисе неоднократно, так как обе опытные и титулованные парницы. Букмекеры отдают преимущество чешке. Winline предлагает коэффициент на ее победу 1,22, на победу Хантер коэффициент 4,31.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024