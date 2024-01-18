Australian Open: Сторм Хантер — Барбора Крейчикова прямая трансляция матча 19.01.2024

Теги Australian Open Сторм Хантер Барбора Крейчикова Смотреть теннис Теннис

Выход в третий круг турнира Australian Open 2024 со стороны хозяйки корта Сторм Хантер большой сюрприз, и теперь она постарается преподнести и вовсе сенсацию — обыграть 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии. Матч состоится 19 января, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Хантер — Крейчикова: прогноз на матч Australian Open 2024

Встреча пройдет на Rod Laver Arena, будет центральной в этот день и начнется позже всех остальных поединков. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Дело в том, что Сторм Хантер ранее лишь один раз в своей карьере выходила во второй круг турнира Большого шлема, случилось это в прошлом году на Roland Garros. Большим успехом для нее стал выход во второй круг на родном Открытом чемпионате Австралии, чего уж говорить о второй победе. Конечно, нужно сказать и о везении, все же в первом круге Сторм противостояла итальянка Сара Эррани, которая также находится во второй сотне мирового рейтинга. Правда, Сара в самом начале, а Сторм в конце. Затем во втором раунде Лаура Зигемунд из Германии, она в восьмом десятке рейтинга. Так что пока удивительного мало. Вот если случится победа над Крейчиковой, то это будет событие.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Только Барбора вряд ли захочет доставить такой праздник переполненным трибунам центрального корта турнира. Теннисистка она куда более опытная и имеет за плечами победу на Roland Garros в 2021 году. Тут надо сказать о другом, что как раз Крейчиковой повезло с турнирной сеткой. Вначале был матч с малоизвестной японкой Маи Хонтамой, хотя та смогла оказать достойное сопротивление. Играть пришлось три сета. Во втором круге в матче с Тамарой Корпач из Германии все получилось горазло проще, — легкая победа в двух партиях. Теперь Хантер, дальше по сетке могла быть Онс Жабер, но ее выбила россиянка Мирра Андреева. Как ни крути, пока у чешской теннисистки хороший путь, как минимум, к четвертьфиналу. Но дальше уже Соболенко.

Впрочем, для начала все же нужно выиграть у Хантер на центральном корте, где ее будут поддерживать соотечественики. Ранее соперницы ни разу не пересекались в одиночных турнирах, хотя в парном теннисе неоднократно, так как обе опытные и титулованные парницы. Букмекеры отдают преимущество чешке. Winline предлагает коэффициент на ее победу 1,22, на победу Хантер коэффициент 4,31.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий