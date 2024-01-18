Хантер — Крейчикова: прогноз на матч Australian Open 2024

В третьем круге одиночного женского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису хозяйка корта Сторм Хантер встретится с опытной чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Матч состоится 19 января, последним по счету в этот игровой день на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Australian Open: Сторм Хантер — Барбора Крейчикова прямая трансляция матча 19.01.2024

Сторм Хантер

Наверное то, что это будет последний матч дня, а значит, организаторы признают его центральным поединком, означает дань уважения австралийской теннисистке Сторм Хантер, которая уже давно выступает в туре, но особых достижений на ее счету пока нет, а тут такой подарок. Просто раньше она вообще никогда не доходила до третьего круга не только на Australian Open, но и на других турнирах Большого шлема. Хотя когда-то в 2011 году Сторм играла в финале национального первенства Австралии, где уступила будущей первой ракетке мира соотечественнице Эшли Барти. Дальше у нее были выходы в финалы женских турниров и даже три трофея на турнирах уровня ITF, вот и все. На Уимблдоне она вообще никогда не попадала в основную сетку, на US Open вылетала в первом круге, на Roland Garros во втором.

Лучшее место в рейтинге у нее 119 в 2021 году, а сейчас она находится в конце второй сотни. Ее преображение можно было бы назвать удивительным. Сначала она преодолела квалификационный турнир, затем в первом круге довольно легко в двух партиях выиграла у итальянки Сары Эррани, а дальше в трех сетах у Лауры Зигемунд из Германии. Но и сами ее соперницы в рейтинге находятся далеко за пределами первой тридцатки. Гораздо больше успехов на счету Хантер в качестве первого игрока. В паре она выступает и здесь в Австралии, а в прошлом сезоне стала первым номером рейтинга, но это другая история.

Барбора Крейчикова

Барбора практически ровесница Сторм Хантер, она тоже любит и умеет играть в паре, тут она побеждала на всех турнирах Большого шлема, но и в одиночных соревнованиях добивалась гораздо больших успехов, нежели австралийка. На ее счету семь побед на турнирах WTA и 14 на турнирах ITF. В 2021 году чешская теннисистка добилась главного успеха в своей карьере, когда выиграла Roland Garros. На других ТБШ она, правда, дальше четвертьфинала не заходила, но победа в Великобритании останется в истории. Вообще в Чехии всегда умели воспитывать теннисистов. Достаточно назвать имена Ивана Лендла и Мартины Навратиловой, но сейчас новое и тоже довольно успешное поколение.

Сезон Барбора начала с выступления в Аделаиде, но долго там не задержалась. В первом же круге она в трех сетах уступила россиянке Анне Калинской. Долго теннисистка не горевала и продолжала подготовку к Australian Open. В первом круге жребий свел ее с обладательницей уайлд-кард японкой Маи Хонтамой. Та доказала, что не зря организаторы оказали ей доверие и смогла забрать один сет у фаворитки, но в целом Барбора справилась. Во втором круге соперницей была Тамара Корпач из Германии, ей чешка отдала всего четыре гейма. Пока соперницы не самого высокого уровня, более серьезные испытания будут впереди.

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Личные встречи

Если в парных турнирах теннисистки не раз играли друг против друга, то в одиночных они не встречались ни разу.

Прогноз

Очевидно, что Хантер пока везло с сеткой. Сначала она была очень довольна собой после победы в первом круге, а уж выход в третий для нее вообще триумф. С соперницами из первой двадцатки рейтинга она встречалась не раз и неизменно проигрывала. Если Барбора покажет тот уровень тенниса, который был у нее во втором круге, то Хантер вряд ли продержится на корте долго. Но тут есть другой фактор. Вечер, центральный корт, масса своих болельщиков, которые захотят, чтобы их соотечественница стала автором мини-сенсации.

Сможет ли Барбора справится с давлением трибун Rod Laver Arena. Она и сама не так часто играла в центральных матчах игрового дня, а тут против хозяйки корта. Если чешка начнет нервничать, то у Сторм появится шанс. В иной раз мы могли бы увидеть другие коэффициенты, но на этот раз Winline предлагает на победу Крейчиковой коэффициент 1.22, а на победу Хантер коэффициент 4,31. Можно поставить на выигрыш чешки вкупе с тоталом по геймам меньше 21,5. Затягивать игру 11-я ракетка мира не будет.

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