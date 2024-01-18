Томлянович об отношениях с Остапенко: «Думаю, сейчас между нами взаимное уважение»

Айла Томлянович прокомментировала отношения с Аленой Остапенко.

В 2021-м на «Уимблдоне» они поругались во время рукопожатия. По ходу матча латвийка проиграла шесть геймов подряд и взяла медицинский перерыв перед подачей Томлянович. Австралийка обвинила Остапенко в симуляции, а та назвала Томлянович «худшим игроком в туре».

– Алена была щедра на похвалу, когда говорила про ваше возвращения в тур после травмы. Около сетки вы тоже довольно тепло обнялись. Какие у вас сейчас отношения?

– Когда я выхожу на корт, все остается за его пределами – я никогда не думаю ни о чем, кроме матча. Я действительно уважаю то, как она играет. Я уважаю ее теннис.

То, что было, случилось в прошлом. С тех пор столько воды утекло. Думаю, сейчас между нами взаимное уважение. Она говорила очень добрые вещи во время рукопожатия и добавила, что была рада снова меня видеть. Как игрок я правда ценю это, так что я просто пожелала ей удачи.

Да, у нас все в порядке.

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