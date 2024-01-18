Томлянович об отношениях с Остапенко: «Думаю, сейчас между нами взаимное уважение»

Теги Australian Open WTA Айла Томлянович Алена Остапенко Теннис

Айла Томлянович прокомментировала отношения с Аленой Остапенко.

В 2021-м на «Уимблдоне» они поругались во время рукопожатия. По ходу матча латвийка проиграла шесть геймов подряд и взяла медицинский перерыв перед подачей Томлянович. Австралийка обвинила Остапенко в симуляции, а та назвала Томлянович «худшим игроком в туре».

– Алена была щедра на похвалу, когда говорила про ваше возвращения в тур после травмы. Около сетки вы тоже довольно тепло обнялись. Какие у вас сейчас отношения?

– Когда я выхожу на корт, все остается за его пределами – я никогда не думаю ни о чем, кроме матча. Я действительно уважаю то, как она играет. Я уважаю ее теннис. 

То, что было, случилось в прошлом. С тех пор столько воды утекло. Думаю, сейчас между нами взаимное уважение. Она говорила очень добрые вещи во время рукопожатия и добавила, что была рада снова меня видеть. Как игрок я правда ценю это, так что я просто пожелала ей удачи.

Да, у нас все в порядке.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не ведись, лицемерная Аленка добрая только когда выигрывает
+7
-1
+6
Оторвала бы этому буратини, ну эти, ох уж эта Аленка)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий