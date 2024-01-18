Касаткина о тренер Чиполле: «Он сразу прочувствовал, что у меня проблема с тем, чтобы брать на себя ответственность»

Теги WTA Флавио Чиполла Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала сотрудничество с тренером Флавио Чиполлой.

– Очень довольна, как идет наше сотрудничество. Мне кажется, как игрок я сильно выросла головой. Мне дается больше свободы, я должна сама принимать решения, быть более взрослой. До этого за меня больше решали.

Поначалу было сложно, потому что для меня это непривычно, а сейчас уже проще, и это мне помогает на корте, где ты один и за тебя никто работу не сделает, матч не выиграет.

Конечно, раньше иногда сказывалось, что за меня много делали и я ждала манны небесной, чтобы что-то помогло в матчах. Сейчас стараюсь больше на себя надеяться.

– Главное качество Флавио, которое тебя восхищает?

– Он умеет слушать и, главное, прислушиваться. Он никогда не воспринимает все близко к сердцу, потому что он сам играл и понимает, как ты иногда на корте можешь себя чувствовать и в какие-то моменты, может, даже не контролировать себя. Он эту грань понимает.

Он прочувствовал сразу, что у меня проблема с тем, чтобы брать на себя ответственность, и наоборот специально дает мне чуть больше, чтобы я сама принимала решение. Поначалу ему было сложно смотреть на то, как у меня это вообще не получалось. Сейчас все лучше и лучше.

И он очень спокойный, это классно. И он хороший человек, что очень важно, потому что вы вместе ездите весь год, – приводит слова Касаткиной корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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9 комментариев
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В общем то результат виден, Даша смогла вернуться близко к десятке, и это тоже очень хорошо)))
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Ответ as009595@icloud.com
Дарья давно уже не девочка, опытная теннисистка, должна была хоть и не выиграть шлем, но хотя бы выстрелить один раз там, но нет, не получается
если что, у нее есть полуфинал РГ и 1/4 Уима
+4
-2
+2
Ответ Swlabr
если что, у нее есть полуфинал РГ и 1/4 Уима
Да в женском туре всякие выскочки шлем берут и исчезают, а у нее даже финала нет
+3
-1
+2
Дарья давно уже не девочка, опытная теннисистка, должна была хоть и не выиграть шлем, но хотя бы выстрелить один раз там, но нет, не получается
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Ответ Syndycate
Ну это конечно достижение)
совершенно верно!!!
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Ответ Syndycate
Ну это конечно достижение)
совершенно верно!
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Ответ as009595@icloud.com
Да в женском туре всякие выскочки шлем берут и исчезают, а у нее даже финала нет
ну не всякие дружище, надо понимать для этого жизнь, теннис как карму))
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