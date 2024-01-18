Australian Open. Расписание 6-го дня. Хачанов сыграет первым запуском, Рублев – последним, Мирра Андреева выйдет на корт не раньше 06:00 мск
Australian Open опубликовал расписание шестого игрового дня, 19 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Леся Цуренко (28) – Арина Соболенко (2);
Люка Ван Аш – Стефанос Циципас (7).
Вечер
Новак Джокович (1) – Томас Мартин Этчеверри (30);
Сторм Хантер (Q) – Барбора Крейчикова (9).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Янник Синнер (4) – Себастьян Баес (26);
Алисия Паркс – Коко Гауфф (4);
Вечер
Мария Тимофеева (Q) – Беатрис Хаддад Майя (10);
Себастьян Корда (29) – Андрей Рублев (5).
Карен Хачанов поборется с Томашем Махачем первым запуском на Kia Arena.
Следом на этот же корт выйдут Анастасия Захарова (Q) и Магдалена Фрех.
Третьим запуском (не ранее 06:00 мск) на 1573 Arena Элина Аванесян сыграет с Мартой Костюк.
Мирра Андреева встретится с Диан Парри третьим запуском (не ранее 06:00 мск) на Корте №3.
Полностью расписание здесь.
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