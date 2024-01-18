Australian Open. Расписание 6-го дня. Хачанов сыграет первым запуском, Рублев – последним, Мирра Андреева выйдет на корт не раньше 06:00 мск

Australian Open опубликовал расписание шестого игрового дня, 19 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

(28) – (2);

Люка Ван Аш – (7).

Вечер

(1) – Томас Мартин Этчеверри (30);

Сторм Хантер (Q) – (9).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

(4) – (26);

Алисия Паркс – (4);

Вечер

(Q) – (10);

(29) – (5).

поборется с Томашем Махачем первым запуском на Kia Arena.

Следом на этот же корт выйдут Анастасия Захарова (Q) и Магдалена Фрех.

Третьим запуском (не ранее 06:00 мск) на 1573 Arena Элина Аванесян сыграет с Мартой Костюк.

встретится с Диан Парри третьим запуском (не ранее 06:00 мск) на Корте №3.

Полностью расписание здесь.

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