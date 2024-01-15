Циципас о травме спины: «Восстановление прошло потрясающе – быстрее, чем у кого-либо»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал травму спины.

Он получил ее в конце прошлого сезона, а сегодня вышел во второй круг Australian Open.

«Восстановление было безумным. Я говорю от лица игроков, которые сталкивались с такой травмой. Я пообщался с некоторыми. Эта травма встречается чаще, чем я изначально думал.

Восстановление прошло потрясающе – быстрее, чем у кого-либо. Я сделал все, что было в моем контроле, чтобы как можно скорее вернуться на корт». 

Удивительный удар Циципаса – с половины корта соперника пульнул вдоль сетки. Разве так можно?

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4 комментария
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Ответ cosset
Странные у тебя травмы, Стефанос, обычно люди с травмами шлемы и турниры выигрывают, а ты! :)
продолжает упорно утверждать что здоров зачем-то...
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Странные у тебя травмы, Стефанос, обычно люди с травмами шлемы и турниры выигрывают, а ты! :)
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Ответ tanith
продолжает упорно утверждать что здоров зачем-то...
Вранье в любую сторону - плохая идея. Не стоит ныть о травме на каждой пк, но и держать всех вокруг за глупцов слепых тоже не надо.
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Ответ cosset
Вранье в любую сторону - плохая идея. Не стоит ныть о травме на каждой пк, но и держать всех вокруг за глупцов слепых тоже не надо.
угу, почему выбрал такую стратегию?
ну, по крайней мере, после матча Паулы куда-то в город пошли вместе в обнимочку, а не отлеживаться
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