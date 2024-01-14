Фриц о травме, которую получил в первом круге AO: «До конца недели точно придется тейпировать голеностоп»

Теги травмы Australian Open ATP Тэйлор Фриц Факундо Диас Акоста Теннис

Тэйлор Фриц оценил свое состояние после травмы в первом круге Australian Open.

Он обыграл Факундо Диас Акосту – 4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4.

Во втором сете американец подвернул левую ногу и взял медицинский перерыв. 

– Думаю, до конца недели точно придется тейпировать голеностоп. Но после того, как я посидел пару минут, пока мне тейпировали ногу, мне уже стало легче.

Мне везет, когда такое случается, потому что у меня довольно гибкие голеностопы. Я действительно его подвернул. Услышал щелчок и понял, что его подвернул. Но, к счастью, они у меня гибкие.

Сначала все было очень плохо. Я попытался дойти до ящика с полотенцами, чтобы понять, станет ли мне получше, но нет, не стало. Тогда я подумал, что нужно сесть и затейпировать ногу.

Не самое подходящее время. Мне неловко перед ним, потому что это случилось прямо перед брейк-пойнтом. Не знаю, я ничего не мог сделать, но мне из-за этого немного неловко.

– Тот же голеностоп, что в Индиан-Уэллс?

– Нет, и в Индиан-Уэллс я даже не подвернул голеностоп. Тогда его скорее зажало. Трудно объяснить. Но то, что произошло в Индиан-Уэллс, раньше никогда со мной не случалось. А сейчас я просто его подвернул.

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