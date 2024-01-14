Рублев о том, как отыгрался на чемпионском тай-брейке: «Заставил себя доиграть до конца, не сдаваясь, но при этом принял, что вряд ли выиграю»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу на старте Australian Open.

В первом круге он обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6).

– Насколько можно проводить параллели твоего сегодняшнего матча с игрой Даниила против этого же соперника на РГ-23? В голове не мелькало его поражение? Может, Даниил какие-то советы перед игрой давал.

– В пятом сете постоянно были эти мысли, минимум раз в гейм. Даня подсказал стиль игры, в котором действует соперник. В начале, конечно, об этом вообще не думал. Когда выигрывал 2:0 по сетам, казалось, что все под контролем. Про их матч на «Ролан Гаррос» помню, что он очень круто играл весь матч, с первого сета была безумная борьба. Со мной он стал играть невероятно в тот момент, когда я ему позволил, когда он брейканул в третьем сете.

– Как не рассыпаться на решающем тай-брейке, когда ты в роли догоняющего и мажешь простой драйв при 4:5?

– Не знаю как. Если б знал, то, возможно, меньше бы такой драмы было. При 4:1 на тай-брейке мысли были, что по ходу все, уже точно не выплыву. И как-то отпустило. Когда тот мяч смазал, уже легче было принять, потому что в голове как будто бы уже смирился. Заставил себя доиграть до конца, не сдаваясь, но при этом принял, что вряд ли выиграю, особенно после всех шансов, которые у меня были. Мысли были просто доиграть до конца, выложиться, хотя бы уйти с корта, но доиграв до конца. Если вспомнить тот же матч с Чиличем, когда стал проигрывать на тай-брейке в решающем сете, я полностью сдался психологически. Проигрывал 0:4 тогда, и слезы наворачивались.

– Интересно, что ты вспомнил матч с Чиличем, но не вспомнил прошлогоднюю зарубу с Руне, в котором ты отыгрался с 0-5 в решающем тай-брейке…

– Я вспомнил матч с Чиличем, потому что там я сдался. С Руне была такая же ситуация как сейчас: я принял в голове, что проиграл, но говорил себе играть каждое очко и показать максимум возможного.

– Я видел только решающий тай-брейк, и мне показалось, что ни одного проявления эмоций не было. Правильна ли интерпретация, что сегодня на решающем тай-брейке было самообладание Андрея Рублева?

– Мне тяжело сказать – внутри была куча эмоций, осознание, принятие того, что уже проиграл. Если со стороны выглядело так, то вообще супер, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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7 комментариев
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Ве прАвильно - выручает осознание прОигрыша, но появляетя чувство аналогичное - "не съем, так пооткусываю" и спокойствие.
Спасибо Рублик золотинький. Удачи далее.
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Грош цена такой пятой ракетке мира. Измельчал теннис, мужики как бабы играют.
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Ты так всю карьеру играешь, яйца так и не отрастают из года в год.
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