Рублев о том, как отыгрался на чемпионском тай-брейке: «Заставил себя доиграть до конца, не сдаваясь, но при этом принял, что вряд ли выиграю»

Андрей Рублев прокомментировал победу на старте Australian Open.

В первом круге он обыграл Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6).

– Насколько можно проводить параллели твоего сегодняшнего матча с игрой Даниила против этого же соперника на РГ-23? В голове не мелькало его поражение? Может, Даниил какие-то советы перед игрой давал.

– В пятом сете постоянно были эти мысли, минимум раз в гейм. Даня подсказал стиль игры, в котором действует соперник. В начале, конечно, об этом вообще не думал. Когда выигрывал 2:0 по сетам, казалось, что все под контролем. Про их матч на «Ролан Гаррос» помню, что он очень круто играл весь матч, с первого сета была безумная борьба. Со мной он стал играть невероятно в тот момент, когда я ему позволил, когда он брейканул в третьем сете.

– Как не рассыпаться на решающем тай-брейке, когда ты в роли догоняющего и мажешь простой драйв при 4:5?

– Не знаю как. Если б знал, то, возможно, меньше бы такой драмы было. При 4:1 на тай-брейке мысли были, что по ходу все, уже точно не выплыву. И как-то отпустило. Когда тот мяч смазал, уже легче было принять, потому что в голове как будто бы уже смирился. Заставил себя доиграть до конца, не сдаваясь, но при этом принял, что вряд ли выиграю, особенно после всех шансов, которые у меня были. Мысли были просто доиграть до конца, выложиться, хотя бы уйти с корта, но доиграв до конца. Если вспомнить тот же матч с Чиличем, когда стал проигрывать на тай-брейке в решающем сете, я полностью сдался психологически. Проигрывал 0:4 тогда, и слезы наворачивались.

– Интересно, что ты вспомнил матч с Чиличем, но не вспомнил прошлогоднюю зарубу с Руне, в котором ты отыгрался с 0-5 в решающем тай-брейке…

– Я вспомнил матч с Чиличем, потому что там я сдался. С Руне была такая же ситуация как сейчас: я принял в голове, что проиграл, но говорил себе играть каждое очко и показать максимум возможного.

– Я видел только решающий тай-брейк, и мне показалось, что ни одного проявления эмоций не было. Правильна ли интерпретация, что сегодня на решающем тай-брейке было самообладание Андрея Рублева?

– Мне тяжело сказать – внутри была куча эмоций, осознание, принятие того, что уже проиграл. Если со стороны выглядело так, то вообще супер, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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