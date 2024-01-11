Миллман провел последний матч в карьере

Теги Australian Open ATP Джон Миллман Теннис

Джон Миллман провел последний одиночный матч в карьере.

Во втором круге квалификации Australian Open 34-летний австралиец уступил Алексу Молчану – 4:6, 3:6.

Профессионал с 2006-го, Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33.

В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.

Теперь Миллман планирует учиться в Технологическом университете Квинсленда.

«Я хочу немного отойти от тенниса. Мне нужна передышка. Нужно устроить жизнь, отдохнуть и, возможно, я найду свой путь обратно в теннис. Посмотрим», – сказал Миллман в интервью ATP.

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