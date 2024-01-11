Миллман провел последний матч в карьере
Джон Миллман провел последний одиночный матч в карьере.
Во втором круге квалификации Australian Open 34-летний австралиец уступил Алексу Молчану – 4:6, 3:6.
Профессионал с 2006-го, Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33.
В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.
Теперь Миллман планирует учиться в Технологическом университете Квинсленда.
«Я хочу немного отойти от тенниса. Мне нужна передышка. Нужно устроить жизнь, отдохнуть и, возможно, я найду свой путь обратно в теннис. Посмотрим», – сказал Миллман в интервью ATP.