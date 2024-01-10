Шелтон о победе над Марожаном: «В прошлом году он обыграл Алькараса на, вероятно, его любимом покрытии»

Теги ATP ASB Classic Фабиан Марожан Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон прокомментировал победу над Фабианом Марожаном.

Американец выиграл во втором круге в Окленде со счетом 6:3, 6:4.

«Это был определенно тяжелый матч против Фабиана. У меня уже была сложная встреча с ним на «Челленджере» в прошлом году, и он обыграл Алькараса на, вероятно, его любимом покрытии (на грунте со счетом 6:3, 7:6(4) – Sports.ru).

Так что очень круто иметь возможность снова с ним встретиться, потому что он отличный игрок и я знаю, что у него впереди много лет в туре. Веселый матч, но я рад, что смог выиграть».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий