Шелтон о победе над Марожаном: «В прошлом году он обыграл Алькараса на, вероятно, его любимом покрытии»

Бен Шелтон прокомментировал победу над Фабианом Марожаном.

Американец выиграл во втором круге в Окленде со счетом 6:3, 6:4.

«Это был определенно тяжелый матч против Фабиана. У меня уже была сложная встреча с ним на «Челленджере» в прошлом году, и он обыграл Алькараса на, вероятно, его любимом покрытии (на грунте со счетом 6:3, 7:6(4) – Sports.ru).

Так что очень круто иметь возможность снова с ним встретиться, потому что он отличный игрок и я знаю, что у него впереди много лет в туре. Веселый матч, но я рад, что смог выиграть».

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