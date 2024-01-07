Жабер в феврале 2023-го перенесла операцию по уменьшению легочного узла. После поражения на Australian Open она посинела и с трудом дышала

Теги WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер призналась, что в начале 2023 года ее жизнь оказалась под угрозой.

В документальном фильме «Это я» она объяснила, какую операцию перенесла в прошлом феврале.

После поражения во втором круге Australian Open Жабер потребовалась медицинская помощь, так как она посинела и с трудом дышала. 

«Я думал, она умрет», – сказал ее тренер Иссам Джеллали.

По словам Жабер, увеличенный легочный узел перекрыл дыхательные пути и не давал поступать кислороду. Туниска перенесла операцию по уменьшению узла и не выступала пять недель.

«Впервые в жизни мне пришлось поставить себя выше всех, свое здоровье выше всех. Мне кажется, за свою карьеру я нечасто так поступала», – сказала Жабер.

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