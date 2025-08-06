  • Спортс
6

Рублев после поражения в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто: «В игре здесь вообще нет тенниса»

Андрей Рублев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто.

Он проиграл четвертой ракетке мира Тэйлору Фрицу со счетом 3:6, 6:7(4).

– Мне нечего особо сказать. У него очень простая игра, он только подавал и чуть больше возвращал, потому что когда такие условия, то тут особо нет тенниса. У Тэйлора была невероятная подача и хороший прием.

В конце второго сета я провел один плохой гейм при счете 4:4. И у него было то же самое, он тоже один гейм сыграл плохо. Мы вдвоем были очень сконцентрированы – когда он сделал брейк, он очень сосредоточился. И я сделал то же самое – когда он не очень хорошо играл, то я смог взять его подачу. И все.

На тай-брейке мне не повезло. У меня была возможность пробить три форхенда, но я ошибся, так что мне нечего сказать.

– Вы часто играл  с Тэйлором в прошлом, как вы сейчас оцениваете его игру?

– Он один из лучших игроков. У него замечательные результаты – он вышел в полуфинал «Уимблдона», провел отличный матч против [Карлоса] Алькараса. Теперь он вышел в полуфинал на следующем же турнире.

Я знаю, что у него отличный уровень, но здесь тяжело против него подавать. И в игре здесь вообще нет тенниса.

Но в целом уровень у него невероятный. Он провел много тяжелых матчей против топ-игроков, и многих из них он обыграл.

– Когда вы говорите, что здесь «не было особо тенниса», вы имеете в виду условия, то, что корты слишком быстрые?

– Да, условия, покрытие. Но они одинаковые для всех. Мы все играем в одних условиях, вот и все.

– Чувствуете ли вы, что прибавили в своей игре?

– Я чувствую себя все лучше и лучше. Мне кажется, я иду в нужном направлении. Мне просто надо продолжать в том же духе, – сказал Рублев на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
