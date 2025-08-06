  • Спортс
Фриц о мячах в Торонто: «В 4-м круге я чувствовал, что я бью слева одинаково – два мяча летят в корт, а третий улетает на три мета в аут»

Тэйлор Фриц рассказал о проблемах с мячами на «Мастерсе» в Торонто.

Американец в четвертьфинале победил Андрея Рублева со счетом 6:3, 7:6(4).

– Андрей сказал, что на этом покрытии немного невозможно играть из-за того, насколько оно быстрое. Вы тоже так считаете или оно вам подходит под стиль игры?

– Думаю, это сочетание корта с мячами. Если бы мячи были другими, например, Dunlop, то не казалось бы, что играть так тяжело – потому что их мячи намного мягче. А мягкие мячи теряют больше скорости после отскока, дольше задерживаются на ракетке в момент удара, и ты чувствуешь, что немного больше контролируешь удары.

В результате из-за того, что мы играем такими мячами на быстром покрытии, теннис становится уродливым. Сегодня мне было играть проще, чем в остальных матчах, я контролировал игру больше, чем всю прошлую неделю. Но до этого я бил по мячам и ошибался, и это казалось чем-то сумасшедшим. Иногда мне было просто тяжело по нему попасть.

Два дня назад [в матче четвертого круга с Иржи Лехечкой] я чувствовал, что я бью слева одинаково – два мяча летят в корт, а третий улетает на три мета в аут. А мне кажется, что я бил одинаково. В таких условиях очень тяжело играть.

Мне кажется, сейчас мячи гораздо больше влияют на игру, чем покрытие, в плане того, насколько быстро и тяжело играть. Эти мячи не плохие, но их тяжелее контролировать, они живее. И когда такие мячи сочетаются с быстрым кортом, то всем становится тяжело играть.

– У вас одинаковые мячи в Цинциннати и на US Open?

– Вроде да. Были слухи, что у мячей для US Open качество лучше, но я не уверен. На US Open можно сыграть лучше, но, вероятно, это потому что корты там обычно помедленнее, чем в Цинциннати.

Я не помню, чтобы корты здесь, [в Торонто], были когда-либо такими быстрыми. Но в Цинциннати последние несколько лет они настолько молниеносные, что там невозможно играть в теннис, – заявил Фриц на пресс-конференции.\

В полуфинале он сыграет с Беном Шелтоном.

