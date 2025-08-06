Цинциннати (WTA). Соболенко и Швентек сыграют в одной половине, Мирра Андреева снялась

Стала известна сетка тысячника в Цинциннати.

Мирра Андреева снялась с турнира из-за травмы. Ранее она подвернула ногу в матче третьего круга в Монреале.

Первая ракетка мира и действующая чемпионка Арина Соболенко (1) в первом матче поборется с Маркетой Вондроушовой или Жаклин Кристиан . Вторая ракетка мира Коко Гауфф начнет матчем против Ван Синьюй или Эмильяны Аранго.

Людмила Самсонова (13) сыграет с Даниэль Коллинс или Тэйлор Таунсенд , Диана Шнайдер (14) – с Викторией Мбоко или квалифаером, Анастасия Павлюченкова (27) – с Еленой Габриэлой Рузе или квалифаером. Екатерина Александрова (12) также поборется либо с квалифаером, либо с Лулу Сан . Анна Калинская (28) сыграет с победительницей матча между Пейтон Стернс или Яфань Ван .

Все сеяные россиянки попали в верхнюю половину сетки.

Анастасия Потапова начнет матчем против квалифаера и в случае победы выйдет на Игу Швентек (3), Полина Кудерметова также встретится с квалифером и может поборться дальше с Эммой Наварро (8). Вероника Кудерметова сыграет с Сюзан Ламенс , во втором круге ее может ждать Белинда Бенчич (17). Анна Блинкова встретится в первом матче с Кимберли Биррелл.

Полная сетка здесь .