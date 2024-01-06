Павлюченкова и Калинская вышли в финал квалификации турнира в Аделаиде, Аванесян, Рахимова выбыли

60-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла в финал квалификации турнира в Аделаиде. В первом круге она обыграла Александру Осборн – 6:0, 6:3.

№80 Анна Калинская победила Елену Мичич – 6:2, 6:1.

№96 Камилла Рахимова уступила Эшлин Крюгер – 5:7, 2:6.

№74 Элина Аванесян проиграла Александер Саснович – 6:7(4), 6:4, 2:6.

За выход в основную сетку Павлюченкова сыграет с Аной Богдан, Калинская – с Кристиной Букшей.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе