Остапенко – судье на вышке: «Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь»

Теги происшествия WTA Виктория Азаренко Brisbane International Алена Остапенко судьи Теннис

Алена Остапенко поругалась с судьей на вышке в четвертьфинале в Брисбене.

Остапенко была недовольна решением Джули Кьендли в матче против Виктории Азаренко.

При счете 4:4 в решающем сете мяч задел трос после приема Остапенко и упал на сторону Азаренко. Белоруска отбила мяч, выиграла розыгрыш и повела 5:4, но Остапенко показалось, что после касания сетки был двойной отскок. Судья засчитала очко Азаренко.

«Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь. Ты так часто ошибаешься. Да там три отскока. Не хочу, чтобы ты еще хоть раз судила мой матч. Никогда, никогда ты не будешь судить мой матч, – сказала Остапенко. – Не хочу, чтобы ты судила мои матчи. Ты испортила мне матч. Я никогда этого не забуду. Никогда».

Азаренко в итоге победила 6:3, 3:6, 7:5.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Baronet
Судя по повтору, судья права
да неважно, права или нет
Остапенко точно не права
в любом виде спорта это сразу дисквал, а в теннисе почему-то нет
+5
0
+5
Судя по повтору, судья права
+3
0
+3
не было там двойного отскока
+1
0
+1
Да там все 5 отскоков были) надула хитрая Викуська милую, добрую, доверчивую Алену))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий