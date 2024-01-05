Остапенко – судье на вышке: «Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь»

Алена Остапенко поругалась с судьей на вышке в четвертьфинале в Брисбене.

Остапенко была недовольна решением Джули Кьендли в матче против .

При счете 4:4 в решающем сете мяч задел трос после приема Остапенко и упал на сторону Азаренко. Белоруска отбила мяч, выиграла розыгрыш и повела 5:4, но Остапенко показалось, что после касания сетки был двойной отскок. Судья засчитала очко Азаренко.

«Ты слепая. Невозможно играть, когда ты судишь. Ты так часто ошибаешься. Да там три отскока. Не хочу, чтобы ты еще хоть раз судила мой матч. Никогда, никогда ты не будешь судить мой матч, – сказала Остапенко. – Не хочу, чтобы ты судила мои матчи. Ты испортила мне матч. Я никогда этого не забуду. Никогда».

Азаренко в итоге победила 6:3, 3:6, 7:5.

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