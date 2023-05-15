Остапенко – Чичак во время спора из-за отметки на корте: «Вы больше никогда не будете судить мои матчи»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Дарья Касаткина Алена Остапенко судьи Теннис

Алена Остапенко поспорила в Риме с судьей на вышке Марией Чичак.

При счете 6:4, 2:4, 15:15 Остапенко была не согласна с Чичак, что мяч попал в корт после удара Дарьи Касаткиной. Трибуны засвистели.

Остапенко попросила вызвать супервайзера, но Чичак ответила: «Он ничем не поможет, потому что я принимаю решение. Позже он сможет вам это объяснить».

Тогда Остапенко сказала: «Вы больше никогда не будете судить мои матчи».

Остапенко выиграла гейм, но проиграла второй сет 4:6. Решающую партию она выиграла 6:0.

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3 комментария

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fusionax
И тут Остапа понесло...
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+3
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Skip
Недостойная достойного судейства особа...
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бэкхенд федерера
О, какие-то сереноуильямсовские вайбы
+2
-2
0
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