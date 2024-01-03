Мойя о возвращении Надаля: «Мы увидим лучшую версию Рафы весной, где-то в марте или апреле»
Карлос Мойя рассказал, когда Рафаэль Надаль должен набрать лучшую форму.
Тренер испанца прокомментировал его победу над Домиником Тимом в первом круге в Брисбене (7:5, 6:1). Для Надаля это был первый матч за 11 месяцев.
«Я очень доволен его игрой, особенно учитывая обстоятельства. Я не мог ожидать большего, чем то, что произошло в игре против Доминика Тима.
Всегда есть мелочи, которые нужно улучшить, но постепенно все встанет на свои места. Уровень оказался очень хорошим, возможно, даже лучше, чем мы ожидали. Теперь нам нужно развиваться матч за матчем.
Я думаю, мы увидим лучшую версию Надаля весной, где-то в марте или апреле. Ему понадобится около 10 матчей, чтобы обрести уверенность, восстановить ритм. Я знаю, что он вернется на свой лучший уровень. От Рафы можно ожидать чего угодно – это Рафа.
План в том, чтобы быть на 100% готовым к «Ролан Гаррос». Может быть, получится раньше, может быть, на этой неделе (смеется). С Рафой никогда не знаешь. Он черпает свою магию неизвестно откуда, поэтому он Рафа».