Мойя о возвращении Надаля: «Мы увидим лучшую версию Рафы весной, где-то в марте или апреле»

Теги Рафаэль Надаль Карлос Мойя ATP Теннис

Карлос Мойя рассказал, когда Рафаэль Надаль должен набрать лучшую форму.

Тренер испанца прокомментировал его победу над Домиником Тимом в первом круге в Брисбене (7:5, 6:1). Для Надаля это был первый матч за 11 месяцев.

«Я очень доволен его игрой, особенно учитывая обстоятельства. Я не мог ожидать большего, чем то, что произошло в игре против Доминика Тима.

Всегда есть мелочи, которые нужно улучшить, но постепенно все встанет на свои места. Уровень оказался очень хорошим, возможно, даже лучше, чем мы ожидали. Теперь нам нужно развиваться матч за матчем.

Я думаю, мы увидим лучшую версию Надаля весной, где-то в марте или апреле. Ему понадобится около 10 матчей, чтобы обрести уверенность, восстановить ритм. Я знаю, что он вернется на свой лучший уровень. От Рафы можно ожидать чего угодно – это Рафа.

План в том, чтобы быть на 100% готовым к «Ролан Гаррос». Может быть, получится раньше, может быть, на этой неделе (смеется). С Рафой никогда не знаешь. Он черпает свою магию неизвестно откуда, поэтому он Рафа».

Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы Мойя появился раньше гораздо раньше, то возможно Рафа избежал бы большинство своих травм. Этот его дядя хоть и помог Надалю стать великим, но тем не менее загнал его как лошадь и ушел тогда когда Рафа совсем уже посыпался. Потом пришел Мойя и с ним Рафа вернулся и продлил свою карьеру. Еще молодым я помню все говорили что с таким стилем Рафа долго не протянет. И ведь знал дядюшка о врожденных проблемах племянника и других склонностях. Нет годами эксплуатировал до последнего. У Рафы ведь кроме физики были и другие козыри, играй ближе как Федерер Джокович мог бы так не парится на износ. С Моей как раз изменили этот стиль и играть стал лучше. Проблема сейчас не в форме и уровне игры, она по прежнему хороша, а в здоровье. Даже если Надаль будет в идеальной форме, никто не знает когда вдруг может случится травма. Главное здоровье остальное дело техники
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий