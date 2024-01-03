Мойя о возвращении Надаля: «Мы увидим лучшую версию Рафы весной, где-то в марте или апреле»

Карлос Мойя рассказал, когда Рафаэль Надаль должен набрать лучшую форму.

Тренер испанца прокомментировал его победу над Домиником Тимом в первом круге в Брисбене (7:5, 6:1). Для Надаля это был первый матч за 11 месяцев.

«Я очень доволен его игрой, особенно учитывая обстоятельства. Я не мог ожидать большего, чем то, что произошло в игре против .

Всегда есть мелочи, которые нужно улучшить, но постепенно все встанет на свои места. Уровень оказался очень хорошим, возможно, даже лучше, чем мы ожидали. Теперь нам нужно развиваться матч за матчем.

Я думаю, мы увидим лучшую версию Надаля весной, где-то в марте или апреле. Ему понадобится около 10 матчей, чтобы обрести уверенность, восстановить ритм. Я знаю, что он вернется на свой лучший уровень. От Рафы можно ожидать чего угодно – это Рафа.

План в том, чтобы быть на 100% готовым к « ». Может быть, получится раньше, может быть, на этой неделе (смеется). С Рафой никогда не знаешь. Он черпает свою магию неизвестно откуда, поэтому он Рафа».

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