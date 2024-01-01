Пегула о победе над Томлянович: «Второй сет я провела намного чище. Хорошая психологическая проверка»

Джессика Пегула подвела итоги одиночных матчей на United Cup.

Прошлогодние чемпионы американцы в этот раз не смогли выйти в плей-офф.

Пегула проиграла Кэти Болтер (7:5, 4:6, 4:6) и обыграла Айлу Томлянович (7:6(6), 6:3).

– Айла играла на очень высоком уровне. Мне показалось, что второй сет я провела намного чище, и было приятно закончить более качественно. Да, это был хороший матч. И снова тяжелый.

Оба моих матча были длинными, с изматывающими затяжными розыгрышами. Я рада, что провела эти два хороших матча и начала год с победы. Это всегда приятно.

Да, она играла отлично. Матч был тяжелый. Мне нужно было что-то придумать, найти свою игру. Показалось, что во втором сете я справилась намного лучше. У нее точно были шансы, и она меня поддавливала. Я рада, что сегодня мне удалось победить в двух сетах и преодолеть изменения динамики матча. Думаю, это была хорошая психологическая проверка.

– Теперь поедете в Аделаиду?

– Вряд ли я там сыграю. Посмотрим.

– Вы довольны своим уровнем после этих двух матчей?

– Если честно, я чувствую себя не лучшим образом. Мне кажется, сейчас я не в лучшей форме, но все равно нахожу возможности, у меня были шансы в первом матче. Сегодня я здорово играла. Мои удары в порядке. Просто нужно избавиться от некоторых ошибок, небрежностей. Когда у меня преимущество, когда я веду по геймам, принимаю вторую подачу и так далее, думаю, именно это расстраивало меня в последних двух матчах, потому что я замечала, что дарю сопернице слишком много очков. А когда ты находишь хороший ритм и не такого не допускаешь, то обидно, когда ты совершаешь ошибки.

Но, как я уже сказала, во втором сете я чувствовала себя гораздо лучше. Мне показалось, что я играла намного чище. Надеюсь, я смогу набрать обороты перед Australian Open и продуктивно потренироваться с таким настроем.

Но я все равно довольно хорошо себя чувствую. Мне нравятся эти условия. Думаю, здесь у меня всегда получается хорошо играть.

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