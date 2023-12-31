United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Швентек сыграет с Соррибес-Тормо, Фриц – с де Минауром

В Австралии проходит третий тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Третий тур

Группа А (Перт)

Команда POL BRA ESP Баланс Матчи Сеты Польша x W 1:0 3:0 6:1 Бразилия L x L 0:2 1:2 2:4 Испания W x 1:0 2:1 4:2

Польша – Испания

Хуберт Хуркач (Польша) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Ига Швентек (Польша) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Сара Соррибес-Тормо/ Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Группа B (Сидней)

Команда GRE CAN CHL Баланс Матчи Сеты Греция x Канада x W 1:0 2:1 4:3 Чили L x 0:1 1:2 3:4

Группа C (Перт)

Команда USA GBR AUS Баланс Матчи Сеты США x W 2:1 5:3 Великобритания L x W 3:3 7:8 Австралия L x 1:2 3:4

США – Австралия

Джессика Пегула (США) – Айла Томлянович (Австралия)

Тэйлор Фриц (США) – Алекса де Минаур (Австралия)

Джессика Пегула/ Тэйлор Фриц (США) – Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия)

Группа D (Сидней)

Команда FRA ITA GER Баланс Матчи Сеты Франция x Италия x W 0:1 1:2 3:4 Германия L x 1:0 2:1 4:3

Группа E (Перт)

Команда CZE CHN SRB Баланс Матчи Сеты Чехия x L 0:1 0:3 2:6 Китай W x L 1:1 4:2 8:4 Сербия W x 1:0 2:1 2:2

Группа F (Сидней)