United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Швентек сыграет с Соррибес-Тормо, Фриц – с де Минауром
В Австралии проходит третий тур группового этапа United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
29 декабря 2023 – 7 января 2024
Призовой фонд – 10 000 000 долларов
Хард
Групповой этап
Третий тур
Группа А (Перт)
|Команда
|POL
|BRA
|ESP
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Польша
|x
|W
|1:0
|3:0
|6:1
|Бразилия
|L
|x
|L
|0:2
|1:2
|2:4
|Испания
|W
|x
|1:0
|2:1
|4:2
Польша – Испания
Хуберт Хуркач (Польша) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Ига Швентек (Польша) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Сара Соррибес-Тормо/ Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Группа B (Сидней)
|Команда
|GRE
|CAN
|CHL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|x
|Канада
|x
|W
|1:0
|2:1
|4:3
|Чили
|L
|x
|0:1
|1:2
|3:4
Группа C (Перт)
|Команда
|USA
|GBR
|AUS
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|W
|2:1
|5:3
|Великобритания
|L
|x
|W
|3:3
|7:8
|Австралия
|L
|x
|1:2
|3:4
США – Австралия
Джессика Пегула (США) – Айла Томлянович (Австралия)
Тэйлор Фриц (США) – Алекса де Минаур (Австралия)
Джессика Пегула/ Тэйлор Фриц (США) – Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия)
Группа D (Сидней)
|Команда
|FRA
|ITA
|GER
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|Италия
|x
|W
|0:1
|1:2
|3:4
|Германия
|L
|x
|1:0
|2:1
|4:3
Группа E (Перт)
|Команда
|CZE
|CHN
|SRB
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Чехия
|x
|L
|0:1
|0:3
|2:6
|Китай
|W
|x
|L
|1:1
|4:2
|8:4
|Сербия
|W
|x
|1:0
|2:1
|2:2
Группа F (Сидней)
|Команда
|CRO
|NED
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Хорватия
|x
|Нидерланды
|x
|W
|1:0
|2:1
|6:2
|Норвегия
|L
|x
|0:1
|1:2
|2:6