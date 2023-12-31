United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Швентек сыграет с Соррибес-Тормо, Фриц – с де Минауром

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В Австралии проходит третий тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. 

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Третий тур

 

Группа А (Перт)

 

Команда POL BRA ESP Баланс Матчи Сеты
Польша x W   1:0  3:0   6:1
Бразилия  L x L 0:2 1:2 2:4
Испания   W x 1:0 2:1 4:2

 

Польша – Испания

Хуберт Хуркач (Польша) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Ига Швентек (Польша) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Сара Соррибес-Тормо/ Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

 

Группа B (Сидней)

 

Команда GRE CAN CHL Баланс Матчи Сеты
Греция x          
Канада   x W 1:0 2:1 4:3 
Чили    L x  0:1   1:2  3:4 

 

Группа C (Перт)

 

Команда USA GBR AUS Баланс Матчи Сеты
США x W     2:1 5:3 
Великобритания L x W   3:3 7:8
Австралия   L x   1:2 3:4

 

США – Австралия

Джессика Пегула (США) – Айла Томлянович (Австралия)

Тэйлор Фриц (США) – Алекса де Минаур (Австралия)

Джессика Пегула/ Тэйлор Фриц (США) – Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия)

 

Группа D (Сидней)

 

Команда FRA ITA GER Баланс Матчи Сеты
Франция x          
Италия   x W 0:1 1:2 3:4
Германия L   x 1:0  2:1 4:3

 

Группа E (Перт)

 

Команда  CZE CHN SRB Баланс Матчи Сеты
Чехия x L   0:1 0:3 2:6
Китай W x L 1:1 4:2 8:4
Сербия   W x 1:0 2:1 2:2

 

Группа F (Сидней)

 

Команда  CRO NED NOR Баланс Матчи Сеты
Хорватия x          
Нидерланды   x W 1:0 2:1 6:2
Норвегия L   x 0:1 1:2 2:6
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