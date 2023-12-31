Бен Шелтон: «Пусть цели на 2024-й останутся между мной и командой. Если они слишком мелкие или слишком высокие, медиа тебя растерзают»

– Какие у вас цели на следующий год?

– Надеюсь, я многое вынесу из прошедшего года, чтобы прибавить и в этом году добиться большего.

Что касается целей, связанных с результатами, то я многого хотел бы достичь и говорил об этом с командой. Я предпочитаю, чтобы осталось между мной и командой. Если твои цели слишком мелкие или наоборот слишком высокие, медиа тебя растерзают. Эти цели для меня и команды.

Посмотрим, чего я добьюсь в этом году.

– С какими эмоциями вы начинаете новый сезон? Радуетесь или нервничаете...

– Я очень рад. Я классно перезагрузился: провел время дома, кое над чем поработал. Разумеется, сезон длинный. Я еще никогда не был вдали от дома так долго. Поэтому, получив возможность побыть дома и подумать о том, чего я хочу добиться в 2024-м, я с радостью жду того, что будет дальше.

Никаких нервов. Просто хочу сосредоточиться и хорошо поработать с января по ноябрь, а там посмотрим.

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