Швентек о том, что Олимпиада-2024 пройдет на кортах «Ролан Гаррос»: «У меня большие ожидания»
Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что для нее значит Олимпиада.
В 2024-м олимпийский теннисный турнир пройдет на кортах «Ролан Гаррос».
«Я играла только один раз. Давление было огромным. Вы видели, как я плакала после поражения от Паулы – это было большое разочарование. Уверена, в этот раз все будет немного по-другому.
Я знаю это место, Олимпиада пройдет на моем любимом покрытии. У меня большие ожидания», – сказала Швентек на пресс-конференции перед стартом United Cup.
Говорят, что теннису не нужна Олимпиада и что игроки – миллионеры, которым не место на Играх. Это глупости – и слезы докажут
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