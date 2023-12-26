Бублик – Рууду о том, что тот был в матче от первой строчки рейтинга: «Ты в том году сколько выиграл – 11 турниров 250?»

Теги ATP Александр Бублик Каспер Рууд Теннис

Александр Бублик и Каспер Рууд обсудили то, как норвежец чуть не стал №1 в мире.

UTS опубликовала рождественский ужин с участием Бублика, Рууда и Бенуа Пэра.

АБ: Ты был в одном матче от первой строчки рейтинга?

КР: Да. В прошлом году в финале US Open.

АБ: Ты в том году сколько выиграл – 11 турниров 250? (Смеются).

КР: Нет, не в том. В 2021-м. Пять. (Смеются).

АБ: Китцбюэль, Гштаад, Буэнос-Айрес, Кордоба...

БП: Ты все грунтовые турниры перечислишь? (Смеются).

КР: Нет, это правда. В 2021-м я выиграл Женеву. А потом три подряд...

АБ: Марракеш...

КР: А потом я выиграл Сан-Диего – на харде.

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6 комментариев
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"ужин с участием Бублика, Рууда и Пэра" звучит как отличник-заучка подсел в столовой к хулиганам с последней парты
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Чем приятен Рууд, так это скромностью, безусловно он не сильнейшая 2 ракетка в истории мягко говоря, но зато нет дешёвых понтов на корте аля Бублик/Кирьос и плохого поведения, просто молча делает свою работу, и все очень даже неплохо получается.
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Хороший видос, предновогодний, советую посмотреть)
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Бублик в очочках - теперь я видел всё ))
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