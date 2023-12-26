Бублик – Рууду о том, что тот был в матче от первой строчки рейтинга: «Ты в том году сколько выиграл – 11 турниров 250?»

Александр Бублик и Каспер Рууд обсудили то, как норвежец чуть не стал №1 в мире.

UTS опубликовала рождественский ужин с участием Бублика, Рууда и Бенуа Пэра.

АБ: Ты был в одном матче от первой строчки рейтинга?

КР: Да. В прошлом году в финале US Open.

АБ: Ты в том году сколько выиграл – 11 турниров 250? (Смеются).

КР: Нет, не в том. В 2021-м. Пять. (Смеются).

АБ: Китцбюэль, Гштаад, Буэнос-Айрес, Кордоба...

БП: Ты все грунтовые турниры перечислишь? (Смеются).

КР: Нет, это правда. В 2021-м я выиграл Женеву. А потом три подряд...

АБ: Марракеш...

КР: А потом я выиграл Сан-Диего – на харде.

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