Мур об отмене отстранения за допинг: «19 месяцев спустя мы с командой наконец-то получили ответ, который знали с самого начала»

Тара Мур отреагировала на отмену временного отстранения.

Ее подозревали в употреблении допинга, но в итоге оправдали, установив, что запрещенные вещества попали в ее организм через загрязненное мясо.

Отстранение длилось с мая прошлого года.

«19 месяцев.

19 месяцев потерянного времени.

19 месяцев моей репутации, моего рейтинга, моего заработка медленно утекали.

19 месяцев эмоциональных переживаний.

19 месяцев спустя мы с командой наконец-то получили ответ, который знали с самого начала.

На восстановление и перезагрузку после того, что мы пережили, уйдет больше 19 месяцев, но мы вернемся сильнее, чем когда-либо.

Спасибо всем за поддержку, я надеюсь увидеться с вами на корте в 2024 году!» – написала бывшая 77-я ракетка мира в паре.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе