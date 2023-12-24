«Или у нас очень мощные удары, или мы еще наслушаемся об мячах в Мельбурне». Тан и Лим раскритиковали мячи Australian Open
230-я ракетка мира Армони Тан и экс-теннисистка Ализе Лим потренировались с мячами Australian Open.
Тан опубликовала, как выглядели мячи до и после тренировки.
«Или у нас с Армони очень мощные удары, или мы еще наслушаемся о мячах в Мельбурне», – подписала второе фото Лим.
Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?