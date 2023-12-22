Андрей Рублев: «На команду я в год трачу около ляма. И еще не на команду – до хрена»

Андрей Рублев рассказал об отношении к деньгам.

«У меня нет подсчетов, сколько я трачу – и сколько зарабатываю тоже.

Понятное дело, я стараюсь адекватно оценивать цены и ничего космического не вытворять. Я примерно знаю, сколько у меня на счете.

На команду я в год трачу около ляма. И еще не на команду – до хрена», – сказал Рублев в интервью «Больше!»

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