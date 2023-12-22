Андрей Рублев: «На команду я в год трачу около ляма. И еще не на команду – до хрена»

Теги ATP Андрей Рублев деньги Теннис

Андрей Рублев рассказал об отношении к деньгам.

«У меня нет подсчетов, сколько я трачу – и сколько зарабатываю тоже.

Понятное дело, я стараюсь адекватно оценивать цены и ничего космического не вытворять. Я примерно знаю, сколько у меня на счете.

На команду я в год трачу около ляма. И еще не на команду – до хрена», – сказал Рублев в интервью «Больше!»

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6 комментариев
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Ответ Ротен Роберт
Я так понимаю, что речь даже не о деревянных…
Да вы что. Конечно деревянных. Примерно 85 тысяч рублей в месяц платит тренеру, массажистам и тд на всех. Вы крайне проницательны
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Очень забавное интервью с Софьей Тартаковой, где она его мягко и с любовью отчитывала за легкомысленное отношение к деньгам, селфхарм и недостаток уверенности
посмотрите, очень мило!
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Ответ Daniel
Очень забавное интервью с Софьей Тартаковой, где она его мягко и с любовью отчитывала за легкомысленное отношение к деньгам, селфхарм и недостаток уверенности посмотрите, очень мило!
Мне кажется Софья имеет половое влечение к Дрюне и Карену
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Ответ nicckk
если они такие друзья как она говорит это можно было тет а тет сделать, а не на камеру, заодно пропиарившись самой типа:смотрите как я могу его
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