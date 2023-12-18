Рублев о том, что устроил скандал на выставочном матче: «Моя реакция была неприемлемой, я понимаю. Но что вышло, то вышло»

Андрей Рублев прокомментировал гнев во время выставочного матча.

На итоговом турнире UTS он в трех четвертях проиграл Хольгеру Руне в полуфинале и после второй четверти махал пальцами перед глазами у судьи, а также ругал арбитров и организаторов.

«Счет был 8:9, и я пробил слева в сетку – так что Хольгер повел 10:8. Я начал показывать, что хочу взять карточку на три очка (по правилам UTS, игрок может использовать карточку, чтобы следующий розыгрыш стоил три очка – Sports.ru). Я не сказал, но показывал судье три пальца. И потом на экране появилась надпись «бонусная карточка». Я подумал, что это моя.

Я выиграл следующее очко и подумал, что повел 11:10. А потом выиграл еще одно очко – думал, что счет 12:10. Но на самом деле судья запустил карточку Руне, так что сначала счет был 10:9, потом 10:10, а когда время кончилось, счет был 11:11, а не 12:10 в мою пользу.

Я просто просил судью проверить. Если Руне первым попросил карточку – ладно. Но давайте проверим повтор.

Вот так вышло, очень эмоциональный момент. Конечно, я должен был отреагировать чуть иначе, но я был разочарован.

Когда ты борешься за каждое очко в длинных розыгрышах, в очень напряженном матче, пульс очень высокий – и такое происходит. Я был очень разочарован. Вся работа в итоге ничего не стоила.

Моя реакция была неприемлемой, я понимаю. Но что вышло, то вышло».

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