Эверт о допинговом деле Халеп: «Она передала всю свою жизнь тренеру и его команде – они контролировали ее карьеру, питание, менеджмент»

Теги допинг WTA Симона Халеп Крис Эверт Теннис

Крис Эверт прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.

«Апелляция Симоны Халеп назначена на февраль.

Лично я считаю, что она невиновна. Да, в ее организме был роксадустат, но она передала всю свою жизнь тренеру и его команде – они контролировали ее карьеру, питание, менеджмент. Я считаю ее невиновной. Точка», – написала экс-первая ракетка мира.

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

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7 комментариев
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Спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм. Передайте это Крис. Точка)
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Да пусть едят что хотят, шоу должно продолжаться, а чистоту оставьте кришнаитам и Грете..
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А какое отношение имеет Эверт к Валиевой, чтобы ее комментировать? А, это не про Валиеву, показалось.
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Муртатоглу сейчас в Лондоне на трибунах выставки UTS сидит, на матче Шварцман - Пэр улыбается в трансляции Евроспорта ))
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Ответ Йенс Мустерманн
Муртатоглу сейчас в Лондоне на трибунах выставки UTS сидит, на матче Шварцман - Пэр улыбается в трансляции Евроспорта ))
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Сама невинность, одни наши прожжённые любители допинга, а они овцы все невинные, всё что попадает в организм абсолютно случайно
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Разительно разное отношение теннисного бомонда к Халеп и к Шараповой, Машу начали сразу клевать как только можно, а к Симоне отношение - она не может, она не такая...

Мне кажется тут дело в основном всё-таки не в национальности спортсменки, а в психологии отношений, Шарапова вела себя как белая ворона и когда профукала, что мельдоний с нового года попал в список запрещенных препаратов - ей прилетело не слабо, хотя очевидно, что здесь не было преднамеренного обмана...и мельдоний то до поры до времени и не считался за допинг...

А Симона - душка - вот и отношение к ней - ну, как она может такое сделать? - нет, не может конечно...
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