Эверт о допинговом деле Халеп: «Она передала всю свою жизнь тренеру и его команде – они контролировали ее карьеру, питание, менеджмент»
Крис Эверт прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.
«Апелляция Симоны Халеп назначена на февраль.
Лично я считаю, что она невиновна. Да, в ее организме был роксадустат, но она передала всю свою жизнь тренеру и его команде – они контролировали ее карьеру, питание, менеджмент. Я считаю ее невиновной. Точка», – написала экс-первая ракетка мира.
Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу
Халеп отстранили на 4 года за допинг – и Серена требует отнять у нее «Уимблдон». Почему наказали так жестко?
Мне кажется тут дело в основном всё-таки не в национальности спортсменки, а в психологии отношений, Шарапова вела себя как белая ворона и когда профукала, что мельдоний с нового года попал в список запрещенных препаратов - ей прилетело не слабо, хотя очевидно, что здесь не было преднамеренного обмана...и мельдоний то до поры до времени и не считался за допинг...
А Симона - душка - вот и отношение к ней - ну, как она может такое сделать? - нет, не может конечно...