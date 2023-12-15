Эверт о допинговом деле Халеп: «Она передала всю свою жизнь тренеру и его команде – они контролировали ее карьеру, питание, менеджмент»

Крис Эверт прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.

«Апелляция Симоны Халеп назначена на февраль.

Лично я считаю, что она невиновна. Да, в ее организме был роксадустат, но она передала всю свою жизнь тренеру и его команде – они контролировали ее карьеру, питание, менеджмент. Я считаю ее невиновной. Точка», – написала экс-первая ракетка мира.

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