Рублев о благотворительности: «Когда я начал путешествовать, то увидел много детей, у которых ничего нет, которые страдают или болеют»

Андрей Рублев прокомментировал благотворительную деятельность.

Он запустил интернет-магазин, где продается одежда его бренда. Вся прибыль пойдет на помощь детям.

«Для меня всегда было важно помогать детям. Я учился в обычной государственной школе, где было много бедных детей. А я был одним из тех, кто жил хорошо. И уже в школе я видел, что у многих не было тех вещей, которые были у меня.

Я дружил со всеми и всегда старался, например, кого-нибудь угостить, если, не знаю, бабушка дала мне чуть больше денег. Я всегда старался помочь, потому что понимал – им непросто. И мы всегда дружили, несмотря ни на что.

Когда я начал путешествовать, я увидел еще больше детей, которые живут не очень хорошо, у которых ничего нет, которые страдают или болеют. И я думал: почему так происходит? они же дети, они даже ничего не сделали?

Я думал, что, может быть, потом, когда у меня появится финансовая возможность, я начну немного помогать. И когда у меня появилась идея с одеждой, я подумал, что было бы здорово это совместить.

Я играю в теннис, и мне тяжело сосредоточиться на чем-то другом – а помощь другим требует много усилий. Нужно следить, чтобы тебя не обманывали, не забирали деньги – так что нужно прикладывать много усилий.

Для меня теннис все равно – главное. И в итоге я решил объединить идеи с одеждой и помощью, потому что это все равно позволит играть и сосредотачиваться на теннисе».

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