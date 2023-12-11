Джокович о психологии и финале «Уимблдона»-2019 против Федерера: «По статистике он играл намного лучше в каждом аспекте. Но я победил»

Новак Джокович прокомментировал роль психологии в теннисе.

«В теннисе нет физического контакта, но мы постоянно сталкиваемся взглядами. И во время сторон на экране показывают, например, как соперник пьет воду. И я смотрю, как он пьет воду, потеет ли он сильнее, чем обычно, дышит ли тяжелее. Смотрю, как он общается с командой.

Есть очень много вещей, которые влияют на выступление и на игру».

Серб рассказал о своей психологической устойчивости, которую многие называют его главным даром.

«Должен вас поправить – это не дар. Это то, что нарабатывается упорным трудом.

Есть разные техники. Осознанное дыхание – важный элемент. Особенно в моменты напряжения.

Я могу казаться максимально включенным, но внутри всегда бушует шторм. И самая сложная борьба идет внутри.

Всегда есть сомнения и страхи, и я чувствую это в каждом матче. Мне не нравится настрой, который я часто вижу в спорте: только положительные мысли, только оптимизм, для сомнений места нет. Но это невозможно. Ты же человек.

Думаю, разница между людьми, которые стали большими чемпионами, и теми, у кого не получается прорваться на высочайший уровень, в способности не застревать в этих эмоциях. Я довольно быстро их отбрасываю. Как только я с ними сталкиваюсь, я их прорабатываю. Я могу сорваться, покричать. Но потом я оправляюсь и перестраиваюсь.

Я ломал ракетки, и я этим не горжусь. Когда я это делаю, мне стыдно. Но в то же время я принимаю себя как человека с недостатками».

В контексте разговора о психологической устойчивости Джокович вспомнил финал «Уимблдона»-2019 против Роджера Федерера, в котором он отыграл два матчбола на подаче швейцарца и выиграл на решающем тай-брейке.

«Я выиграл 13:12 в пятом сете. Все сеты я выиграл на тай-брейках. И если в целом посмотреть статистику, он играл намного лучше в каждом аспекте. Но я победил. Это говорит, что можно выигрывать, если выбирать, в какие моменты выходить на пик».

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