Давыденко об амбициях Джоковича собрать Золотой шлем: «Пятисетовый формат истощает организм. Не знаю, насколько его хватит»

Николай Давыденко высказался о доминировании 36-летнего Новака Джоковича.

– Почему Джокович все еще в топе?

– Этот человек для меня уникум. Он обыгрывает мастерством, которое накопил за все то время, когда даже с нами играл – с Федерером, Надалем, со мной. Новак всегда придерживался своих физических данных, старался держать силу, концентрацию. И он понимал, что своим теннисом всех обыгрывает. Поколение Большой тройки раньше было чуть сильнее. Даже Алькарас, который, как и Надаль в молодости, хорошо бегает, – в теннисном плане не могу сказать, что он превосходит ожидания.

Если Джокович набирает форму, даже не играя несколько турниров, без травм, он физически готов. Важнее, чтобы остались силы на каждый матч. И если они есть, у него концентрация будет намного выше, чем у других. Поэтому они его и боятся. Плюс страх остается: Джокович обыгрывает молодое поколение еще и головой – они ему уже психологически проигрывают: «А-а, Джокович, это все!» И Новак благодаря этому доминирует. Уникально то, что он делает. Можно сказать, единственный пока такой.

– Новак замахнулся на Золотой шлем в следующем году. Это возможно?

– Думаю, время идет, и с каждым годом это становится все сложнее и сложнее добиться. Если бы на «Шлемах» играли три сета, я бы сказал, что да, есть 100-процентный шанс забрать все четыре турнира – это не пять партий бегать. Как на «Мастерсе» в Париже он раз – и захлопнул всех.

А на «Шлемах» все-таки пятисетовики. Это истощает организм – семь матчей играть. Не знаю, насколько его хватит. Будет интересно посмотреть, в какой форме он будет на Australian Open-2024.

– Еще и Олимпиада.

– Многие игроки не особо стремятся на Олимпиаду – для нее нужна особая подготовка. У теннисистов таковой нет, потому что тур идет, и Олимпиада входит в календарь. Она практически как обычный турнир. И уже, у кого форма будет лучше в моменте, у того и будут шансы победить, – сказал Давыденко в интервью «Чемпионату».

Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?

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