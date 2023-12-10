Давыденко об амбициях Джоковича собрать Золотой шлем: «Пятисетовый формат истощает организм. Не знаю, насколько его хватит»

Теги Николай Давыденко Новак Джокович ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Николай Давыденко высказался о доминировании 36-летнего Новака Джоковича.

– Почему Джокович все еще в топе?

– Этот человек для меня уникум. Он обыгрывает мастерством, которое накопил за все то время, когда даже с нами играл – с Федерером, Надалем, со мной. Новак всегда придерживался своих физических данных, старался держать силу, концентрацию. И он понимал, что своим теннисом всех обыгрывает. Поколение Большой тройки раньше было чуть сильнее. Даже Алькарас, который, как и Надаль в молодости, хорошо бегает, – в теннисном плане не могу сказать, что он превосходит ожидания.

Если Джокович набирает форму, даже не играя несколько турниров, без травм, он физически готов. Важнее, чтобы остались силы на каждый матч. И если они есть, у него концентрация будет намного выше, чем у других. Поэтому они его и боятся. Плюс страх остается: Джокович обыгрывает молодое поколение еще и головой – они ему уже психологически проигрывают: «А-а, Джокович, это все!» И Новак благодаря этому доминирует. Уникально то, что он делает. Можно сказать, единственный пока такой.

– Новак замахнулся на Золотой шлем в следующем году. Это возможно?

– Думаю, время идет, и с каждым годом это становится все сложнее и сложнее добиться. Если бы на «Шлемах» играли три сета, я бы сказал, что да, есть 100-процентный шанс забрать все четыре турнира – это не пять партий бегать. Как на «Мастерсе» в Париже он раз – и захлопнул всех.

А на «Шлемах» все-таки пятисетовики. Это истощает организм – семь матчей играть. Не знаю, насколько его хватит. Будет интересно посмотреть, в какой форме он будет на Australian Open-2024.

– Еще и Олимпиада.

– Многие игроки не особо стремятся на Олимпиаду – для нее нужна особая подготовка. У теннисистов таковой нет, потому что тур идет, и Олимпиада входит в календарь. Она практически как обычный турнир. И уже, у кого форма будет лучше в моменте, у того и будут шансы победить, – сказал Давыденко в интервью «Чемпионату».

Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?

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7 комментариев
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Как по мне, так наоборот, у Новака больше всего шансов в 5-и сетовом формате (с одни днем отдыха между матчами).
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Нуу, в 2023м году Ноле участвовал в 12 турнирах всего лишь. А в 24м он вообще отгрузить календарь еше.
- Юнайтед Кап => АО
- Монте Карло + Рим Опен => Гаррос
- Потом только Уимблдон на траве
- Олимпиада в Париже (на корте РГ)
- Может Синси или ничего => ЮсОпен
И Шанхай если cам захочет, Париж Мастерс
+ Итоговой Финал на последок
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Джокович, конечно, игрок СОВЕРШЕННЫЙ
Невероятная психология, минимальное количество анфорсов, идеальное тело (без лишних мышц), но за счёт невероятной пластичности в совокупности и даёт результат.
Не фанат Джока, всегда кайфовал от игры Федерера и от его техники (как сбивает с головы предмет подачей)
Но Джокович мотивирует своей злостью и голодом- ( его взгляд после ЮСО-15 и УИМ-19) конечно говорят что парень настоящий зверь.
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С Федерером, с Надалем, со мной. 😂😂😂
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Ответ Tseren031293
Джокович, конечно, игрок СОВЕРШЕННЫЙ Невероятная психология, минимальное количество анфорсов, идеальное тело (без лишних мышц), но за счёт невероятной пластичности в совокупности и даёт результат. Не фанат Джока, всегда кайфовал от игры Федерера и от его техники (как сбивает с головы предмет подачей) Но Джокович мотивирует своей злостью и голодом- ( его взгляд после ЮСО-15 и УИМ-19) конечно говорят что парень настоящий зверь.
Зверь, злой, голод... Думаю, вот почему многие люди просто не понимают какого теннисиста Новак из себя представляет, хотя вы конечно уважаете его за результаты.

Пару дней назад, Агасси говорил о том что он никогда не видел теннисиста который так развивал свой навык как Новак за всю карьеру. Сказал, он просто совершенен.

Я например фанат Новака, не потому что он доказывает какой он ментальный зверь, голоден до трофеев или что то многие фаны Рафы или Федерера считает его, а за то что он просто играет в совершенный и максимально тактичного тенниса. Наблюдая за его розыгрыши, как будто наблюдаю за шахматной партией, и кайфую от этого
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Ответ Nik-17
С Федерером, с Надалем, со мной. 😂😂😂
Ну а что, Давыденко был в топ-5 пару сезонов:
2005 - 5-е место
2006 - 3-е место (топ-2 тогда были Федерер и Надаль)
2007 - 4-е место (топ-3: Федерер, Надаль, Джокович)
2008 - 5-е место (топ-3: Надаль, Федерер, Джокович)

так что, в каком-то смысле, имеет право так говорить
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Ответ Nik-17
С Федерером, с Надалем, со мной. 😂😂😂
Николай вообще то итоговый выигрывал!
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