Давыденко об амбициях Джоковича собрать Золотой шлем: «Пятисетовый формат истощает организм. Не знаю, насколько его хватит»
Николай Давыденко высказался о доминировании 36-летнего Новака Джоковича.
– Почему Джокович все еще в топе?
– Этот человек для меня уникум. Он обыгрывает мастерством, которое накопил за все то время, когда даже с нами играл – с Федерером, Надалем, со мной. Новак всегда придерживался своих физических данных, старался держать силу, концентрацию. И он понимал, что своим теннисом всех обыгрывает. Поколение Большой тройки раньше было чуть сильнее. Даже Алькарас, который, как и Надаль в молодости, хорошо бегает, – в теннисном плане не могу сказать, что он превосходит ожидания.
Если Джокович набирает форму, даже не играя несколько турниров, без травм, он физически готов. Важнее, чтобы остались силы на каждый матч. И если они есть, у него концентрация будет намного выше, чем у других. Поэтому они его и боятся. Плюс страх остается: Джокович обыгрывает молодое поколение еще и головой – они ему уже психологически проигрывают: «А-а, Джокович, это все!» И Новак благодаря этому доминирует. Уникально то, что он делает. Можно сказать, единственный пока такой.
– Новак замахнулся на Золотой шлем в следующем году. Это возможно?
– Думаю, время идет, и с каждым годом это становится все сложнее и сложнее добиться. Если бы на «Шлемах» играли три сета, я бы сказал, что да, есть 100-процентный шанс забрать все четыре турнира – это не пять партий бегать. Как на «Мастерсе» в Париже он раз – и захлопнул всех.
А на «Шлемах» все-таки пятисетовики. Это истощает организм – семь матчей играть. Не знаю, насколько его хватит. Будет интересно посмотреть, в какой форме он будет на Australian Open-2024.
– Еще и Олимпиада.
– Многие игроки не особо стремятся на Олимпиаду – для нее нужна особая подготовка. У теннисистов таковой нет, потому что тур идет, и Олимпиада входит в календарь. Она практически как обычный турнир. И уже, у кого форма будет лучше в моменте, у того и будут шансы победить, – сказал Давыденко в интервью «Чемпионату».
Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?
Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса
- Юнайтед Кап => АО
- Монте Карло + Рим Опен => Гаррос
- Потом только Уимблдон на траве
- Олимпиада в Париже (на корте РГ)
- Может Синси или ничего => ЮсОпен
И Шанхай если cам захочет, Париж Мастерс
+ Итоговой Финал на последок
Невероятная психология, минимальное количество анфорсов, идеальное тело (без лишних мышц), но за счёт невероятной пластичности в совокупности и даёт результат.
Не фанат Джока, всегда кайфовал от игры Федерера и от его техники (как сбивает с головы предмет подачей)
Но Джокович мотивирует своей злостью и голодом- ( его взгляд после ЮСО-15 и УИМ-19) конечно говорят что парень настоящий зверь.
Пару дней назад, Агасси говорил о том что он никогда не видел теннисиста который так развивал свой навык как Новак за всю карьеру. Сказал, он просто совершенен.
Я например фанат Новака, не потому что он доказывает какой он ментальный зверь, голоден до трофеев или что то многие фаны Рафы или Федерера считает его, а за то что он просто играет в совершенный и максимально тактичного тенниса. Наблюдая за его розыгрыши, как будто наблюдаю за шахматной партией, и кайфую от этого
2005 - 5-е место
2006 - 3-е место (топ-2 тогда были Федерер и Надаль)
2007 - 4-е место (топ-3: Федерер, Надаль, Джокович)
2008 - 5-е место (топ-3: Надаль, Федерер, Джокович)
так что, в каком-то смысле, имеет право так говорить